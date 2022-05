Paula Badosa, enamoradísima, confiesa la importancia que Juan Betancourt tiene en su éxito profesional

La tenista y el modelo mantienen una consolidada relación desde hace casi un año y ahora Paula, en una de sus escasas entrevistas, nos cuenta el apoyo que supone tener a Juan a su lado en su frenético día a día

MADRID, 18 (CHANCE)

La tenista Paula Badosa está viviendo, sin duda, uno de los mejores momentos de su vida. Y es que si a nivel profesional ocupa el tercer puesto en el ránking WTA y no deja de cosechar éxitos con la raqueta, a nivel personal está feliz y enamoradísima del modelo Juan Betancourt, del que apenas se separa desde que saltó a la luz pública su incipiente relación en agosto de 2021.

Además, su espectacular belleza se ha convertido en un reclamo para las marcas y ahora, gracias a su cuidada y voluminosa melena rubia, debuta como imagen de los productos de la marca Forcapil. Radiante con un total look negro compuesto por minifalda, blazer y una sencilla camiseta de algodón, Paula ha abierto su corazón y nos ha contado la importancia del apoyo incondicional de Juan en su imparable éxito como tenista.

Por otra parte, la deportista se ha convertido en noticia por haber eliminado recientemente, y harta de las críticas, sus redes sociales. Del por qué de esta decisión tan comentada y de cómo superó la depresión que sufrió hace años nos ha hablado en una de sus entrevistas más sinceras.

- CHANCE: Paula, se te ve un pelazo a pesar de que tiene que sufrir el pelo mucho con el sol y el sudor ¿cómo consigues este pelo tan bonito?

- PAULA: Sí, la verdad que mi pelo sufre mucho con el sol, cambiando cada vez de sitio, la temperatura, el sudor, lavármelo mucho* siempre está muy dañado. Pero productos como este me ayudan mucho a mantener el pelo como lo tengo, me ayuda a tenerlo sano y a prevenir.

- CH: Tienes una profesión que te hace estar muy expuesta al público ¿Te preocuparás también mucho de tu estética verdad? ¿Cuáles son tus rutinas de belleza?

- PAULA: Para mi sentirme bien y sentirme guapa también me ayuda a rendir y tener esa confianza y autoestima en mi misma. Para mí es muy importante sentirme bien en la pista y estar bien. Mi rutina es bastante simple, no tengo una rutina muy grande, pero si constante, cada día, y eso es más importante que hacer muchas cosas.

- CH: ¿Cómo es tu día a día?

- PAULA: Muy intenso. Me despierto muy pronto y empiezo mi día a las 7,30 y hasta las 5 o 6 no termino descansando. La alimentación la cuido muchísimo con alimentos muy naturales. Tengo mis intolerancias al gluten y a la lactora y cuido mucho esa parte. Me cuido muchísimo, como mucha verdura y mucho pescado, al final forma parte de mi trabajo también.

- CH: Con un día tan frenético como te organizas para coincidir con Juan.

- PAULA: Coincidir siempre coincidimos porque intentamos combinar mucho los viajes. Él ahora que puede se adapta un poco más a mí en ese aspecto, porque yo me puedo adaptar poco por desgracia, pero siempre estamos juntos. Cuando puede combinarlo me acompaña y para mí es un apoyo muy grande.

- CH: Tus padres son modelos, tú empezaste el tenis con siete años ¿no te planteaste en esa edad ser modelo?

- PAULA: No, nunca. Siempre fui un poco diferente, quizá la rara de la familia porque fui la única que empezó con el deporte. Me llamó muchísimo la atención el tenis, conectaba muy bien con mi forma de ser y los valores que tenía. Mi amor a primera vista fue con el tenis y nunca me planteé dedicarme a la moda.

- CH: Pasaste un bache psicológico ¿cómo lo superaste?

- PAULA: Es un proceso, lo superé con años y me costó muchísimo. Obviamente en manos de profesionales, eso siempre lo digo, me ayudó muchísimo tener un buen entorno con experiencias. Me ayudó a gestionar las expectativas. Es un proceso que superé y me ha hecho mucho más fuerte. Sigo en mi carrera, sigo expuesta, sigo con mucha presión y también es algo que siempre está ahí, a día de hoy estoy aprendiendo a cómo gestionar todo eso.

- CH: Las redes sociales tampoco ayudan.

- PAULA: Eso es lo que sinceramente más sufro, por suerte se pueden hacer cosas como por ejemplo eliminarlas que es lo que he hecho en mi caso para no leer comentarios porque es algo que me afecta. Si una persona hace lo mejor que puede en cualquier ámbito de la vida tener a gente que te juzgue sin saber nada* en mi caso son comentarios que me afectan un poco.

- CH: Empezaste tu carrera muy joven ¿Te habrás privado de muchas cosas que otras chicas han hecho? ¿Algo que hayas echado de menos?

- PAULA: No porque lo que hacía me llenaba muchísimo y era mi pasión, entonces no considero que haya perdido en ese aspecto muchas cosas. Creo que al retirarme joven voy a tener mucho tiempo para hacer quizá lo que no he tenido tiempo a hacer.

- CH: ¿Cómo ves tu futuro?

- PAULA: No lo sé aún, me quedan muchos años en este deporte. Seguro que estaré vinculada al tenis porque es mi vida. No sé si también algo relacionado con la moda, tengo muchas ideas, pero nada claro. Voy a estar ahí pensado que hago en un futuro.

- CH: Juan también jugó al tenis y es modelo, ¿Crees que has encontrado tu media naranja? Os tenéis que entender muy bien.

- PAULA: Sí, nos gustan las mismas cosas, tenemos las mismas pasiones. Él es un pilar muy importante en mi vida y de momento las cosas están fluyendo.

- CH: ¿Te ves casándote y teniendo hijos con él?

- PAULA: Estoy muy bien con él. Ojalá sigamos tan bien y construyendo lo que estamos construyendo y si las cosas van así por qué no.

- CH: ¿Te apetecería ser madre?

- PAULA: Sí, ahora mismo no porque estoy en mitad de mi carrera y no me lo he planteado, pero sí que, en un futuro, como la mayoría de personas, me gustaría ser madre.

- CH: Dicen que puedes llegar a número 1 del tenis femenino, incluso antes que Alcaraz.

- PAULA: Está muy lejos aún porque la numero 1 está jugando muy bien. No es un objetivo que tenga en mi cabeza, mi objetivo es intentar ganar torneos grandes. Eso me ilusiona más que un simple número.

- CH: ¿Tus grandes apoyos en la vida?

- PAULA: Mi equipo de trabajo. Están conmigo las 24 horas, viajan conmigo y es como mi segunda familia. Y obviamente mi familia.