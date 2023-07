Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás disfrutan de su amor por las calles de Madrid

MADRID, 20 (CHANCE)

Disfrutando de una nueva etapa en su vida, Paula Badosa ya pasea su nuevo amor por las calles de Madrid. En esta ocasión pudimos ver a la tenista junto a su pareja, el también tenista Stéfanos Tsitsipás con el que demostró que está viviendo un momento muy dulce. Lejos de esconderse, la pareja recorrió las calles de la ciudad como cualquier otra pareja de enamorados.

Felices y muy cómplices, ambos disfrutaron de la jornada por las calles de Madrid como si de una pareja más de turistas se tratase y es que Paula no dudó en ejercer de fotógrafa para su pareja que posó con una gran sonrisa en el rostro.

Con una raqueta en la mano, Badosa demostró que no se olvida de su profesión ni en sus ratos libres en los que intenta disfrutar al máximo de su vida después de su sonada rutpura con Juan Betancourt, de la que ninguno de los dos ha hablado públicamente.

Aunque la pareja intentó pasar desapercibida, el taxista que les llevó no dudó en pedirle una fotografía a la pareja en la que posaron de lo más sonrientes y divertidos. Mientras que Tsitsipás eligió para la ocasión un look total white con pantalón y camisa, Paula optó por un look mucho más cómodo con mallas cortas y camisa de Iberdrola, empresa de la que es embajadora por la igualdad en el deporte.

Intentando ser discreta con su vida privada, Badosa no esconde su vida más personal y es que, tras su ruptura con el modelo Juan Betancourt, la tenista ha vuelto a ilusionarse en el amor de la mano de su compañero de profesión con el que la podemos ver de lo más entregada.