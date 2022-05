Paula Echevarría confiesa cuál es su sueño cumplido

MADRID, 2 (CHANCE)

Este domingo ha sido un día de lo más completo para Paula Echevarría que, después de celebrar el día de la Madre con sus hijos Daniella y Miki, se ponía sus mejores galas y de la mano de su inseparable Miguel Torres asistía a la gala de los Premios Platino, donde además de entregar un premio se convirtió en una de las mejor vestidas de la noche con un diseño blanco de inspiración nupcial de su propia firma, 'Space flamingo'.

"Me he pasado la mañana celebrando y estupendamente. He desayunado con mis hijos y hemos pasado una mañana maravillosa con el día que hacía en Madrid, de verano casi" nos ha contado, desvelando que mientras Daniella le ha regalado varias manualidades hechas por ella, el pequeño Miki - que cumplió un año recientemente - la ha sorprendido con muchos "mamá, mamá, mamá" que, confiesa, son mejor que cualquier objeto material.

Y es que no puede negar que es una súper madraza y que con la maternidad ha cumplido, como confiesa, el sueño de su vida: "A mí me preguntaban de pequeña que quería ser de mayor y yo decía que mamá. Es algo muy vocacional en mí y es aún mejor, y cansado".

"Cuando estás agotada de tu día a día, de tu trabajo, de tus cosas, llegas a casa y todo eso se tiene que quedar aparcado y empiezas de cero con ellos. Además, tengo una que es adolescente, a uno de un año. Una está diciéndome que si puede quedar el sábado con las amigas, y el otro "mama, mama". Imagínate" explica cuando le preguntamos qué es lo más duro de la maternidad.

Por suerte, y como nos cuenta, Daniella es una niña muy buena y, a sus 13 años, le está dando una adolescencia "bastante tranquila". "Pelea como todos los adolescentes pero, al final, lo que digan su padre y su madre va a misa y eso es muy importante", asegura, revelando que ella, aunque también tuvo sus "pulsos" como todos los chicos a esa edad - "la adolescencia es como tirar de la goma" - nunca quiso dar un disgusto a su madre.

Y de Daniella a Miki, que con un añito no para quieto y hace las delicias tanto de Paula como de Miguel que, como destaca la asturiana, "hay días en los que él da el cayo más que yo". "No nos turnamos, estamos los dos" señala, confesando que ni ella ni el exfutbolista miman a su bebé porque, en sus propias palabras, "no se trata de consentir, es educar y querer".

Después de un año volcada completamente en el pequeño toca volver al trabajo y, aunque todavía no puede adelantar nada, sí asegura que es algo que nos va a sorprender "bastante". "Vuelvo a rodar el mes que viene, ya me veréis" afima ilusionada. ¡Sus declaraciones, y sus emotivas declaraciones recordando a Juan Diego, en el siguiente vídeo!

?