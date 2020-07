Paula Echevarría confiesa qué le queda por hacer en este verano

MADRID, 29 (CHANCE)

Después de hacer un tour por varias partes de España, Paula Echevarría ha regresado a Madrid con su pareja, Miguel Torres. La actriz no se ha querido perder el estreno de la película 'Padre no hay más que uno', la segunda parte y apoyar así el cine español, que está pasando por una delicada situación. La influencer ha acudido con una sonrisa de oreja a oreja, mostrando su amor con el futbolista a todos los que estaban en las inmediaciones, ya que llegaban de la mano, de lo más enamorados posibles.

A su llegada, la influencer ha lanzado un mensaje muy importante: "Sí, y a apoyar el cine. Siempre hay que apoyarlo, ahora con más motivo. Hay que estrenar muchas pelis para que la gente vuelva a ir. Yo lo digo, es el sitio donde más segura me he sentido desde que han abierto las puertas de los sitios".

En cuanto a si va a seguir viajando con su pareja, Paula Echevarría ha confesado que: "Sí, a mi me encanta viajar, mientras no nos cierren las puertas, hay que hacerlo todo con prudencia. No tengo trabajo ahora mismo, con lo cual puedo hacerlo. Este año más que nunca hay que apoyar el cine, el turismo, los hoteles... Entre todos, a pesar del miedo, tenemos que levantar un poco esto. No es que sola vaya a reflotar el país, pero tenemos que apoyarnos unos a otros en esto".

Y es que parece que la exmujer de David Bustamante actualmente no tiene trabajo, pero espera septiembre con mucha ansia porque: "En septiembre volvemos al trabajo, no digo nada. Vamos a ver que pasa, sino nos vuelven a encerrar. A ver si nos portamos todos bien y va todo bien".