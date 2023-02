Paula Echevarría desvela si ha sufrido algún episodio de abuso tras la denuncia de Jedet

MADRID, 2 (CHANCE)

Los looks de Paula Echevarría se han convertido en una fuente de inspiración constante para aquellas que quieran vestir a la última y sacarse el máximo partido con prendas que son pura tendencia y que, es innegable, a ella le sientan como un guante.

En su día a día la actriz apuesta por la comodidad y sus básicos son sudaderas, jeans y abrigos de estilo militar (sus favoritos); pero en ocasiones especiales despliega toda su artillería y sorprende con diseños que nunca nos dejan indiferentes. Como este jueves, cuando ha acaparado todas las miradas en la presentación de las últimas novedades de Samsung, compañía de la que es embajadora, con un llamativo mono de leopardo.

Un diseño tan salvaje como complicado de defender, a menos que tengas el tipazo de Paula, espectacular con el que sin duda es su look más arriesgado en los últimos meses. Un ajustadísimo mono brillante de 'animal print' con hombreras y bolsillos que le sienta como un guante y que ha combinado con botas altas negras de ante.

Pero, al margen de su llamativo outfit, con el que se ha convertido en la protagonista fashion del día, no podemos pasar por alto las declaraciones de Paula, que ha confesado "sentirse reflejada" al escuchar a Bob Pop asegurando que intentaron sobrepasarse con él durante la fiesta posterior a los premios Feroz, en la que Jedet sufrió abuso sexual por parte, presuntamente, del productor Javier Pérez Santana: "Me alegró tanto que haya un freno al baboso de turno* Mil veces en mi vida he querido ir al baño en una discoteca y lo he evitado por lo que significaba cruzar la marabunta, así que olé, si le van a poner freno ya a los babosos de turno, olé". "Muchas veces evitas enfrentarte o te callas para evitar que, si estás con tu pareja, que se líe una gordísima. Hemos tenido que tragar mucho en este sentido, estar sometidas a la situación y no, ya no más" ha añadido.

En uno de los momentos más dulces de su vida, la actriz nos ha hablado de lo diferente que ha sido la maternidad de Daniella - que ahora tiene 13 años - de la del pequeño Miky, que a sus 21 meses confiesa que está "guapísimo y listísimo, en una época muy divertida": "La niña me pilló con 30 años y el niño con 43, son dos maternidades aunque se es la misma persona, y es verdad que las estoy viviendo de maneras diferentes". "Cada una tiene su encanto, cada una tiene su parte buena y mala* no vamos a ir de súper madres. Que los hijos también tienen tela* pero estoy disfrutando con él y me lo voy a comer con patatas" reconoce divertida.

Y si la vida le sonríe en lo personal, también en lo profesional, ya que está "disfrutando mucho" de su recién estrenada faceta de jurado en 'Got Talent', donde ha hecho muy buenas migas con Edurne, Risto Mejide - de quien destaca su "corazón enorme" - y Dani Martínez. Precisamente sobre el abandono del humorista, que deja el programa después de cinco temporadas, Paula confiesa que le va a echar mucho de menos porque ha sido "un apoyo muy grande y hacíamos muy buena piña".

