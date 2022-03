Paula Echevarría ejerce de 'cicerone' de su hija Daniella en su primer photocall

MADRID, 25 (CHANCE)

A punto de celebrar el primer cumpleaños de su hijo Miki - el próximo 11 de abril - Paula Echevarría está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. Con numerosos proyectos profesionales a la vista y enamoradísima de Miguel Torres, es innegable además que esta segunda maternidad ha sentado de maravilla a la actriz, que está más guapa que nunca.

No es que no queden ni rastro de los 25 kilos que cogió en el embarazo, sino que a sus 44 años puede presumir de una espectacular y tonificada figura - fruto de la alimentación sana y la práctica de deporte, especialmente del ballet fit que lleva practicando varios meses - con la que nos ha dejado literalmente sin palabras en la entrega de los Premios Ídolo, donde acaparó todas las miradas emulando el look más aplaudido de Lara Álvarez en 'Supervivientes'.

Acompañada por primera vez en un evento por su hija Daniella, que a sus 13 años se ha convertido en una de las mejores amigas de Paula, la asturiana se convirtió en una de las más admiradas de la noche con un sensual vestido asimétrico en color marrón, con aberturas estratégicas en la zona del abdomen y tirante joya de eslabones dorados. Un diseño que, salvando las diferencias, nos recordó al que Lara lució en la final del reality de Telecinco en el año 2020. ¿Si o no?

Huyendo de la etiqueta de 'reina de Instagram' - "reinas hay muchas" ha asegurado sonriente - Paula desveló su emoción por acudir a los premios organizados por Dulceida para reconocer a los influencers del momento acompañada por su hija Daniella, a quien define como "mi niña, es mi chica favorita", y que a sus 13 años ya le "echa un cable" en lo que a redes sociales se refiere. "No por tener 14 años me necesita menos. Aunque está en ese momento que eres lo peor, en el fondo te necesita mucho", reconoce, desvelando que por eso pasa todo el tiempo que puede con ella.

Radiante, Paula confiesa que se siente "muy plena" porque está en un "gran momento" de su vida en el que, por el momento, todavía no se ha "atrevido" a volver al frenético mundo de la interpretación y los rodajes: "Ahí está el dilema. Estoy disfrutando tanto de la maternidad, de los dos. Son momentos que no van a volver y quiero vivirlos... Ahí la conciliación se complica. Tengo ayuda, tengo a mi chico, a mis padres y a los suyos, que nos ayudan pero es más complicado y por eso lo voy retrasando. Pero pronto", explica.

Además, la actriz ha desvelado quién será la madrina del pequeño Miki y ha contestado a la pregunta del millón: ¿Hay planes de boda con Miguel?