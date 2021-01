Paula Echevarría y su look 'black and white' para este miércoles

MADRID, 27 (CHANCE)

Paula Echevarría lo ha vuelto a hacer y es que aunque la influencer suele apostar por looks muy coloridos, esta vez ha vuelto a escoger uno 'black and white' que nos ha dejado muy sorprendidos porque lo cierto es que le sienta fenomenal. Y es que este miércoles han sido protagonistas en la Comunidad de Madrid unas temperaturas que nada tienen que ver con las que hubo hace unas semanas con Filomena, que han permitido quitarnos esas prendas invernales.

Que se lo digan a Paula Echevarría, que ha elegido un look de lo más informal y sencillo para afrontar el día de hoy que ha gustado mucho a sus seguidores. En esta ocasión, la actriz ha escogido unas mayas negras, con una sudadera en el mismo tono y una camisa oversize de cuadros blancos y negros. Todo ello combinado con unas converse run star hike de bota que están siendo tendencia.

En esta ocasión, la influencer no ha establecido ningún texto en la publicación. Y es que cuando sobran las palabras es mejor no decir nada. Paula ha conseguido enamorar a todos sus seguidores con este look que demuestra lo bien que le sientan los tonos oscuros combinados con el contraste de los claros.