Desde Paula Echevarría a María Pombo, los famosos critican la falta de responsabilidad de los jóvenes este sábado

MADRID, 9 (CHANCE)

Cientos de grupos multitudinarios de jóvenes se congregaron anoche en distintos puntos de Madrid, Barcelona y otras ciudades para celebrar la primera noche sin estado de alarma y sin toque de queda. Unos hechos que han provocado la indignación de muchas personas y todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Un hecho muy esperado por toda la población, pero que ha llevado a los más jóvenes a desarrollar actividades sin responsabilidad. Y es que aunque ya no estemos bajo el estado de alarma y no exista el toque de queda, la Covid sigue acechando y se debe tener cautela... lo que precisamente no ha sucedido en la noche de este sábado.

Buena parte de las críticas se han centrado en las imágenes vistas en la plaza de Sol de Madrid, donde centenares de jóvenes, a gritos de Libertad y Alcohol, bebían en la calle sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad.

Por ejemplo, Paula Echevarría ha criticado la falta de sentido común y ha dicho que todas esas personas le dan vergüenza. También se ha sumado a esta ola de indignación María Pombo, que ha lamentado que de esta manera jamás lograremos la normalidad. Laura Matamoros se ha referido a todos aquellos jóvenes y les ha tachado de irresponsables, mientras que Sara Sálamo se ha quedado directamente sin palabras para describir estos hechos, que ojalá no se repitan