Paula Echevarría y su mejor look para combatir el frío

MADRID, 15 (CHANCE)

Paula Echevarría no deja de sorprendernos y lo cierto es que ahora, que está viviendo uno de sus mejores momentos, la influencer no para de colgar en redes sociales sus looks diarios. En esta ocasión, la actriz ha colgado una fotografía del conjunto que ha elegido para el día de hoy, cómodo y sencillo, pero a la vez muy calentito para combatir el frío.

En la imagen que ha colgado en su perfil de Instagram podemos ver como Paula Echevarría posa como si de la mismísima Beyoncé se tratase y muestra su mejor cara ante el espejo. Pantalón negro pitillo, botas altas, sudadera básica gris y un abrigo tipo americana larga negro, este ha sido el conjunto que ha elegido la pareja de Miguel Torres para este viernes. Todo ello combinado con la mítica gorra que la actriz suele lucir en sus mejores looks.

De esta manera, Paula Echevarría vuelve a dejar reflejado en sus redes sociales su exquisito gusto por la moda y crea tendencia entre sus seguidoras que están al pie del cañón, siempre pendientes de los contenidos que sube, para coger ideas y lucir looks parecidos en su día a día.