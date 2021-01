Paula Echevarría, muy seria, se mantiene al margen del posible embarazo de Yana Olina y David Bustamante

La actriz, con un look esquimal ideal con el que presumió de barriguita, hizo la compra con su madre demostrando que está en plena forma MADRID, 5 (CHANCE) A pesar de haber cerrado su blog, 'Tras la pista de Paula', sigue siendo un icono de estilo que sorprende con cada look, y más estando embarazada como es el caso. Como no podía ser de otra manera, Paula Echevarría ha vuelto a dar una lección de estilo y deslumbró con el abrigo estilo esquimal que escogió para ir a la compra. Un tres cuartos, de pelo con mangas combinadas y rematada con borlones en la cadera, en el que la actriz ha encontrado la prenda ideal tanto para combatir las bajas temperaturas que asolan Madrid en este mes de enero como para cubrir su avanzado estado de gestación.

La actriz, con un look esquimal ideal con el que presumió de barriguita, hizo la compra con su madre demostrando que está en plena forma MADRID, 5 (CHANCE) A pesar de haber cerrado su blog, 'Tras la pista de Paula', sigue siendo un icono de estilo que sorprende con cada look, y más estando embarazada como es el caso. Como no podía ser de otra manera, Paula Echevarría ha vuelto a dar una lección de estilo y deslumbró con el abrigo estilo esquimal que escogió para ir a la compra. Un tres cuartos, de pelo con mangas combinadas y rematada con borlones en la cadera, en el que la actriz ha encontrado la prenda ideal tanto para combatir las bajas temperaturas que asolan Madrid en este mes de enero como para cubrir su avanzado estado de gestación. En la recta final de su embarazo, en unos meses nacerá su primer hijo con Miguel Torres, Paula demostró conservar gran agilidad. Pudimos verla cargando enérgicamente el coche tras realizar una gran compra en el supermercado sin ningún atisbo de molestia o cansancio. Sorprende la cantidad ingente de papel higiénico que adquirió, propia de los inicios del confinamiento en los que era el producto estrella de cualquier cesta. No tanto, los kilos de naranja que también llenaban su carro, ya que es la fruta fetiche para las embarazadas por su alto contenido en vitamina C y antioxidantes. Y todo apunta a que la asturiana es una gran aficionada a este cítrico. Paula ha comenzado el año celebrando sus felices tres años de noviazgo con Miguel Torres. Una relación que comenzó cuando aun la actriz se encontraba en pleno proceso de separación de David Bustamante, padre de su hija Daniella de 13 años. Precisamente la ilusión de la joven con la llegada de su hermano no ha pasado desapercibida, era el propio cantante quién lo hacía público al enterarse de la buena nueva. Una buena nueva que también podría atañerle, ya que los rumores de que está esperando un hijo con Yana Olina se han acrecentado en los últimos días a raíz de una publicación del cantante en la que aparecían unos patucos colgados del árbol de navidad. De ser ciertas las sospechas y confirmarse la dulce espera, la alegría de Daniella sería por partida doble, ya que no serían uno más en su familia, sino dos los hermanitos que podría tener. Sin embargo, muy seria, y visiblemente molesta por la presencia de la prensa, Paula guarda silencio sobre los rumores que apuntan a que Bustamante podría repetir paternidad pocos meses después que ella. Enfadada, la asturiana guarda la compra en el coche acompañada por su madre, Elena Colodrón, y evita hablar del posible embarazo de Yana Olina. ¡Dale al play y no te pierdas su reacción!, u El vídeo del día Vox dice que Illa debería de haber dimitido como ministro "hace meses"