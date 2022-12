Paula Echevarría nos deja sin palabras con un mono de encaje y transparencias solo apto para tipazos

MADRID, 14 (CHANCE)

Con la boca abierta. Así nos hemos quedado al ver el look que Paula Echevarría ha elegido para la segunda y última semifinal de 'Got Talent'. Un estilismo de impacto no apto para cualquier silueta con el que la actriz - que se mueve como pez en el agua en su papel de jurado con Risto Mejide, Edurne y Dani Martínez y nos está regalando alguno de los momentos más emotivos del concurso de talentos - ha presumido de tipazo y ha demostrado que llega a las navidades ¡en su mejor momento!

Y es que la asturiana no solo ha perdido los más de 20 kilos que engordó durante el embarazo de su hijo Miki - que en abril cumplirá dos años -, sino que además luce una figura más tonificada que nunca en la que no hay ni un gramo de grasa. Y lo ha vuelto a demostrar con un outfit tan arriesgado como sexy, con un ajustado mono de encaje y transparencias con profundo escote en uve de la diseñadora Alicia Rueda que dejaba a la vista su espectacular tipazo.

Completando su apuesta para impactar en la semifinal de 'Got Talent', taconazos en negro y una impresionante y favorecedora maxi melena ondulada con extensiones. ¿Inspiración para arrasar en Nochevieja y comenzar 2023 con buen pie? Sin duda, ¡sí!