Paula Echevarría presenta su nueva colección de joyas de Agatha París

MADRID, 19 (CHANCE)

Viviendo uno de sus mejores momentos personales al lado de Miguel Torres, Paula Echevarría está imparable y no lo oculta. Su rostro refleja la buena etapa que está pasando y lo feliz que es exprimiendo al máximo los primeros años de su hijo Miguel... Eso sí, parece que tiene claro que no le hace falta pasar por el altar con el exfutbolista porque ya tiene todo lo que quiere.

Este miércoles, la influencer ha presentado en el Penthouse del WOW Concept 'Los Favoritos de Paula', una selección exclusiva de joyas de Agatha París, perfectas para este verano. Un evento en el que Echevarría ha vuelto a demostrar que tiene un gusto exquisito por la moda, en este caso por las joyas.

Europa Press ha podido hablar con Paula y, cómo era de esperar, le hemos preguntado por su joya más especial y lo cierto es que nos ha llamado la atención su respuesta. De lo más sincera, la influencer nos confesaba que es "la que me regaló David cuando nació Daniela, por el valor que tiene, es una joya muy especial por el valor que tiene".

Paula nos explicaba que lo más importante de esa joya es el valor emocional ya que "era mi primera hija, era muy bonita, era un momento muy bonito". Eso sí, si le preguntan por sus joyas personales, la influencer no duda: "las joyas de mi vida ya sabéis todos quienes son. Mis hijos, quién van a ser. Tengo los extremos. Tengo la hija adolescente y el bebé, bueno ya tiene dos años. Me hacen sentirme pletórica, la verdad".

Viviendo la maternidad desde otro punto de vista, Paula solo tiene bonitas palabras para el pequeño Miki, ya que "todos los días te da una lección de realidad, de novedad, Miguel y yo lo decimos muchísimo, ver la vida a través de sus ojos es como volver a verla por primera vez tú".

A pesar de lo feliz y enamorada que está de Miguel, Paula nos ha dejado claro que no habrá boda: "no, no hace falta, además es que mayor unión con una persona que un hijo en común no te la va a dar ningún papel en la vida". "Ya tenemos lo mejor que se puede tener en pareja" concluye.