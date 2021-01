Paula Echevarría tiene el jersey ideal para esta ola de frío... por sólo 25.99 euros

MADRID, 14 (CHANCE)

No hay día que Paula Echevarría no se convierta en toda una inspiración fashion con sus cuidados y estudiados looks, con los que, no podemos negarlos, nos está haciendo mucho más llevadera esta ola de frío polar que ha dejado el temporal "Filomena" a su paso por gran parte de nuestro país. Si en la última semana nos ha conquistado con outfits que van desde el color malva, a una cazadora negra de doble faz o un cómodo y vistoso conjunto de nieve rojo y blanco, hoy nos da una lección de cómo se puede ir ideal gastándonos muy poco dinero.

Y es que la asturiana ha presumido de su cada vez más abultada barriguita de embarazada con un abrigoso jersey de ochos en color camel con cuello vuelto que no nos puede gustar más. De Stradivarius y con un precio de 25.99 euros, sigue disponible en la web de la marca en todas las tallas. Todo un milagro tratándose de una prenda elegida por Paula, que agota todo lo que luce a través de su cuenta de Instagram. Pese a haber cerrado su blog en la revista "Elle", "Tras la pista de Paula", la actriz no ha dejado de compartir diariamente sus cada vez más aplaudidos estilismos con sus casi 3.5 millones de seguidores en redes sociales.

Radiante a sus seis meses de embarazo, Paula ha combinado el jersey que nos ha enamorado - disponible también, por cierto, en colores como el lila, el gris o el crudo - con unos jeans también de Stradivarius y unas botas de Mango, demostrando cómo afrontar este frío en clave low cost. Como complementos, la asturiana, fiel a Gucci, ha lucido un bolso en forma de bandolera de la casa italiana, y un abrigo de cuadros en tonos marrones de Alejandra Montaner.