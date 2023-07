Paulina Rubio arrasa en el Orgullo. De su espectacular look a su aplaudido discurso

MADRID, 3 (CHANCE)

Mes y medio después de su comentadísima visita a nuestro país -por las polémicas declaraciones que hizo en diferentes entrevistas, como en 'Y ahora Sonsoles' y en el programa e Eva Soriano- Paulina Rubio ha regresado a España. Y lo ha hecho por todo lo alto, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de las Fiestas del Orgullo LGTBIQ+ en Madrid.

La cantante mexicana ha sido premiada durante la Gala Mr Gay 2023 por su apoyo al colectivo LGTBI durante toda su carrera y, además de tomar el relevo de Isabel Pantoja como pregonera de honor de este multitudinario evento, también enloqueció al público con una espectacular actuación en la que lo dio todo en el escenario ubicado en la madrileña Plaza de España.

Haciendo un guiño a la bandera del Orgullo, Paulina arrasó con el look elegido para una ocasión tan especial; botas altas plateadas, corsé azul metalizado con cinturón fucsia marcando cintura, maxi gafas de sol en rosa y, como si de una súper heroína se tratase, una voluminosa capa de tul con los colores del arco iris que desató la locura entre sus incondicionales.

Su discurso al recibir el premio honorífico Mr Gay España, una declaración de intenciones al incluirse en el colectivo, arrancando vítores y aplausos de las miles de personas que se dieron cita en el centro de la capital para ver a la 'rubia dorada' de cerca: "¡Hola Madrid! ¡Love is love! ¡Arriba el amor Madrid, os amo a todos España. Yo soy colectivo, yo soy amor, soy ustedes, prisma arcoiris para mi. Hoy me siento honrada no solamente de pertenecer a un grupo de lo más hermoso del mundo. Somos amor, libertad, alas... ¡arriba el amor! y os amo por ser de verdad, por estar conmigo en las buenas y en las mejores. Hoy es una noche para disfrutar. Juntos podemos con todo. ¡Qué vivan los lovers!" confesaba pletórica.

A continuación, uno de los momentos más esperados de la noche, ya que tras las actuaciones de Sofía Cristo, Natalia Rodríguez o Fani Carbajo llegaba el turno de Paulina, que acompañada por varios bailarines interpretó tres de sus grandes éxitos: "Causa y efecto"; "Y yo sigo aquí" y "Ni una sola palabra".

Un regreso redondo a nuestro país en el que, sin embargo, evitó atender a la prensa, dejando en el aire cómo se encuentra, cuáles son sus próximos proyectos y cómo le han sentado las duras críticas de Colate Vallejo-Nágera tras su última visita a España.