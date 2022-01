Paz Padilla abandona 'Sálvame Diario' tras enfrentarse a Belén Esteban

MADRID, 20 (CHANCE)

Paz Padilla y Belén Esteban se han reencontrado esta tarde en 'Sálvame Diario' después de las desafortunadas declaraciones de la humorista en las redes sociales en las que decía que 'la vacuna no sirve de nada', por las que la colaboradora ha estallado desde el plató y en su perfil de Instagram.

La presentadora de televisión le ha explicado a la Esteban por qué dijo esas declaraciones que se malinterpretaron: "¿Tú estuviste en el directo? Os doy la gracias por poder aclararlo. Estábamos hablando de que Ana Obregón no podía dar las campanadas, fue una conversación de mucho tiempo que extrajeron un trocito de esa conversación en la que yo explicaba por qué estando vacunada, te infectabas. Yo decía que aunque tuvieras las vacunas no servía para nada, que te podías contagiar, por mucho que tuvieras las vacunas, la gente no se relajara por el hecho de tener el pasaporte Covid".

Y es que Paz ha sido víctima de los 'haters': "Cogieron ese trozo y pusieron en las redes eso. No soy negacionista ni nada, las vacunas salvan vidas, yo he pasado la Covid dos veces y recomiendo que se pongan la vacuna", por eso cuando escuchó la crítica de su compañera: "Te llame para darte esta explicación y no me cogiste el teléfono, estarías liada".

Paz ha dejado claro que no tiene ningún problema con Belén: "Por supuesto no me enfado contigo, si tú lo que has hecho es procurar que la gente se cuide" y esta, ha obviado la explicación de la presentadora para decir que: "Yo lo único que tengo que decir es que la gente se vacune, lo he vivido en primera persona. La explicación que has dado me parece muy bien, pero me quiero sentar a trabajar".

La discusión se ha originado cuando Belén ha explicado que: "No me creo lo que me está diciendo, por eso no quiero tener ninguna guerra, creo que has metido la pata hasta dentro y creo que no sabes cómo cambiar. A lo mejor estoy equivocada, pero es que llega un momento...".

A lo que Paz ha contestado: "Si tu no te lo crees, me da igual, yo tengo clarísimo que no soy negacionista. Yo creo que te has pasado, de verdad, salir diciendo que yo miento, si quieres vamos a un juzgado y ponemos las pruebas" y ha añadido: "Si me hubieras cogido el teléfono te lo hubiese podido explicar, puedes llamar a Igartiburu y a María del Monte para que te digan que es como lo estoy diciendo. Esa conversación es más larga".

Paz Padilla concluía asegurando que: "Quiero dejar claro que yo no estoy en contra de las vacunas" y cuando veíamos que ya se había tranquilizado la conversación entre ambas, se sentaban con los demás compañeros y estallaba la guerra. Kiko Hernández le preguntaba a la colaboradora por qué no se creía a la humorista y esta volvía a decir: "Porque pienso que no está a favor de la vacuna".

La presentadora se quedaba a cuadros y decía: "Porque tú lo digas" y acto seguido se ha levantado de la silla al escuchar a su compañera decir en tono desafiante: "En esto te has metido tú solita diciendo lo que has dicho, no te he metido yo"... acabando con el abandono de la presentadora del plató.