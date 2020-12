Paz Padilla, agradecida y emocionada en este año tan difícil: "Saco fuerzas de la vida"

MADRID, 4 (CHANCE)

Paz Padilla ha sido nombrada madrina de Voluntarios de Madrid esta mañana y lo cierto es que la hemos visto de lo más feliz y agradecida con este nombramiento que le ha hecho mucha ilusión. Hemos visto a la presentadora de televisión muy emocionada, pero consciente de que tiene que utilizar su posición social para enseñar que la muerte forma parte de la vida y así lo debemos entender todo.

Si hay algo que tenga pendiente Paz Padilla es reunirse con todas las mujeres que cosieron mascarilla junto a ella en el confinamiento para todos los enfermos y personal sanitario: "Tengo pendiente la reunión de las mujeres que cosimos, de toda España, fue tan bonito. Cuando tu das amor, es algo tan gratis y tan barato que te reconforta tanto".

Según la humorista, el tiempo es lo más valioso que tenemos en nuestra vida y así lo transmite: "Es algo que hay que transmitir a la sociedad, tenemos que ser muy humildes, hay que entender que todos vamos a enfermar o vamos a tener problemas. Tenemos que ser solidarios, ayudarnos y con algo tan sencillo como es tu tiempo. Tenemos mucho tiempo, pero no nos administramos bien, sacar un huequecillo para ayudar a alguien".

Paz Padilla deja claro que: "Lo importante en esta vida es ser feliz, la vida es muy corta, pasa muy rápido y tenemos que ser feliz. Me emociono". En cuanto a sus planes a largo plazo, la humorista ha confesado que está escribiendo un libro: "Proyectos tengo muchísimos, por suerte o por desgracia, lo que me ha sucedido en la vida me ha enseñado muchas cosas y tengo la necesidad de compartirlo. Estoy escribiendo un libro, que va a salir dentro de poquito, y también va a salir una obra de teatro".

Paz Padilla entiende su posición social como una ventana al mundo para dar a conocer su experiencia con la muerte: "Quiero que la gente entienda mi actitud ante la muerte. La gente no entiende la muerte, tiene miedo y yo tengo una labor porque soy popular y puedo dar visibilidad a algo que es natural. La muerte forma parte de la vida".

A la pregunta de qué le da fuerzas en este año tan complicado para ella, Paz Padilla asegura que: "Saco fuerzas de la vida. He aprendido que cuando tienes una razón de vivir, la vida es muy fácil, cuando apartas todos los miedos queda el amor y la energía. Vivimos enterrados en el miedo".