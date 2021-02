Paz Padilla asegura que su familia no entendió, al principio, cómo gestionó la muerte de Antonio Vidal

MADRID, 6 (CHANCE)

Paz Padilla lo ha dicho por activa y por pasiva, no quiere ser ejemplo de nada ni de nadie, pero sí piensa que la muerte es una tema tabú en nuestra sociedad y que la gran mayoría de las personas la tenemos miedo, por eso, desde que su marido Antonio Vidal falleciera, su testimonio ha sido uno de los más escuchado en medios de comunicación. Ahora, la humorista ha escrito un libro donde detalla cómo le acompañó hasta el último momento y cómo ha afrontado ella la muerte del amor de su vida.

Cuando la presentadora de 'Sálvame' se sentó en el Deluxe para hablar de todo ello, el público y sus compañeros se quedaban impresionados por la valentía y la fuerza con la que había asimilado algo así. Y es que Paz Padilla quiere ayudar a todas esas personas que tienen miedo a la muerte, para que no la den la espaldas, tampoco la tengamos enfrente todo el día, pero sí seamos conscientes que es un tramo más de nuestras vidas.

"Mi familia no me entendía, cuando no me entienden ni mis propios hermanos es porque la gente tiene miedo a la muerte, cuando tu miras a los ojos a la muerte te transforma, y así me encuentro yo" nos ha confesado la humorista. Y es que es complicado entender la actitud tan ejemplar que ha tenido la presentadora con su marido, pero por todos los valores que nos han inculcado en esta sociedad.

Paz nos ha asegurado que hay aspectos que no se conocen de cómo está pasando su duelo que se verán por primera vez en el libro y su obra de teatro: "Por supuesto, pero es que sino tu no puedes entender cómo estoy hoy, os va a sorprender por la franqueza, no porque sea algo raro".

En cuanto a si piensa 'rehacer' su vida, la actriz asegura que esa palabra no le gusta porque implica que algo se ha roto y ella no ha sido la que se ha muerto, ha sido su marido, ella sigue viva: "Yo estoy en la vida, no he destrozado mi vida, yo no he muerto, yo no he sido quién se ha muerto, no tengo que rehacer mi vida, ¿qué es eso? esas cosas y frases típicas son muy dolorosas para las personas que están pasando el duelo, rehacer tu vida es volver a hacer algo".