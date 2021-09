Paz Padilla confiesa cómo lleva que su hija Anna Ferrer se haya ido a vivir con su novio

MADRID, 22 (CHANCE)

Feliz por el éxito que su obra, 'El humor de mi vida', está teniendo desde que se estrenó en el madrileño teatro Capitol, Paz Padilla ha aprovechado un hueco en su apretada agenda profesional para asistir a una divertida fiesta en Segovia con su hija, Anna Ferrer, y su 'yerno' Iván Martín, en la que es su primera aparición desde que la influencer dejó la casa familiar para comenzar una nueva vida al lado de su novio en el centro de Madrid.

Una decisión que lejos de lo que podríamos pensar - por lo unida que está a su única hija - a Paz le parece de lo más acertada: "Como madre creo que lo he hecho muy bien en el sentido de que se independice significa que es económicamente solvente y que es una niña sana, equilibrada y que le toca el proceso que tiene que vivir ahora que es emanciparse".

"Le he aconsejado que viva, que sea feliz, que aquí me tiene para lo que necesite", confiesa, revelando que 'por si las moscas' "le he pedido un sofá". "Dice que va a poner un vestidor y una mierda", ha bromeado la humorista, dejando claro que no será una madre pesada y asegurando que ya les ha hecho algún regalo para su nuevo nido de amor: "Le he comprado macetas".

Encantada con su yerno, Paz asegura que Iván es muy importante para ella sobre todo "porque lo quiero y quiere a mi hija y si la quiere a ella me quiere a mí. Yo le digo Anna, si no lo coges tú lo cojo yo".

"El amor es lo único que mueve el mundo, lo que realmente te hace vibrar y sentir vida", apunta una Paz que, todavía con su marido demasiado presente un año después de su muerte, prefiere no hacer planes ni plantearse un nuevo amor en su vida: "El futuro para mí es hoy, he visto que no existe el mañana, de un día para el otro ya no existe el mañana".