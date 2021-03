Paz Padilla cuelga una fotografía con su marido y asegura sentirse cuidada por él

MADRID, 12 (CHANCE)

Ayer saltaban todas las alarmas cuando veíamos la noticia que daba la revista ¡HOLA! sobre el contagio de Paz Padilla de Coronavirus. Lo cierto es que la humorista hablaba con todos sus seguidores horas después y aseguraba que se había encerrado en la parte de abajo de su casa, para no tener contacto con su hija y los demás convivientes, y que se encontraba fenomenal.

Hoy, Paz ha colgado de nuevo unos stories en los que ha asegurado que de momento no tiene cansancio, ni fiebre, ni ha perdido el olfato y el gusto: "Sigo encerrada y no tengo fiebre, la saturación la tengo al 99, tengo olfato y gusto, no me duele nada, me voy echando colonia para ver si he perdido el olfato. Tengo apetito, pero un poquito menos. Estoy tranquila, por ahora cruzo los dedos, la cosa está bien".

No solamente han sido estas palabras las que nos han tranquilizado, sino que Paz Padilla ha colgado una fotografía preciosa con su difunto marido en la playa y con un mensaje de lo más sentido: "Se que me estás cuidando, te quiero". Y con esto la verdad es que estamos más que tranquilos, ya que sabemos que la presentadora sabe cuidarse muy bien en estos casos y ya ha hablado con un amigo que le ha aconsejada tomar unas vitaminas para no perder sus defensas ante el virus.