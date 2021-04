Paz Padilla, feliz en la promoción de su libro, 'El humor de mi vida'

MADRID, 7 (CHANCE)

El día de hoy pasará a la historia para la vida de Paz Padilla por uno de los más importantes a lo largo de su recorrido profesional frente las cámaras. La presentadora de televisión ha presentado hoy su libro 'El humor de su vida' y lo cierto es que ha sido bastante emocionante para ella volver a revivir los meses en los que estuvo al lado de su marido acompañándole los últimos días de su vida.

"Si, verdad. No deja indiferente a nadie. Esto no es el final. Siempre pienso, que a este mundo hemos venido a perder cosas, he perdido a mi madre y a mi marido, pero todavía me queda mucho. Yo esta mañana ya medite y ya venía llorada" nos ha confesado la presentadora cuando la hemos preguntado por este día tan bonito y por los sentimientos que tiene.

Paz nos ha confesado que va a empezar a dar conferencias para ayudar a todas esas personas que temen a la muerte: "Que guay, me apetece muchísimo porque pienso que, si puedo ayudar, es lo único que quiero. Porque yo me he encontrado tan perdida, me sentí tan perdida. Al final lo que he intentado ha sido recopilar todo".

Lo que más nos ha llamado la atención, porque desconocíamos esta amistad, ha sido cuando la humorista nos ha asegurado que habla mucho con Ana Obregón en estos momentos en las que las dos asimilan la pérdida de una persona: "Yo hablo mucho con Ana Obregón. Ella está en su proceso, ella tiene un proceso más vital, diferente. Ella ha leído lo mismo que yo. Hemos hablado mucho. Al final todo el mundo acude a la misma fuente".