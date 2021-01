Paz Padilla habla de cómo aprendió a valorar la vida con la muerte de su marido Antonio

MADRID, 28 (CHANCE)

Paz Padilla y el oncólogo experto en cuidados paliativos, Enric Benito han tenido un encuentro en directo organizado por el proyecto Al final de la vida de la Fundación Vivo Sano que nos han dejado reflexiones muy válidas para saber afrontar la vida y tener claro lo que verdaderamente es importante.

Enric Benito le ha preguntado a Paz Padilla que aprendió del proceso que vivió al lado de su marido y ella nos ha confesado que: "Lo que más he aprendido es a valorar la vida, me parece que cuando tenemos conciencia sobre la muerte podemos reflexionar sobre la propia vida y somos conscientes de que tenemos muy poco. La muerte pronto va a llegar, entonces dije 'voy a saborear cada momento'".

"Antonio era deportista, súper sano, se cuidaba muchísimo y de repente en nada meses llegó el cáncer, un tumor cerebral y se lo llevó" confesaba la humorista y el profesional ha asegurado que hay que aceptar la muerte como un proceso vital igual que un parto: "El proceso de aceptar la muerte, de la muerte en sí, es como un parto. Está igual organizado que un parto, hay que acercarse sin miedo al comprobar que este proceso tiene un sentido".

En cuanto a cómo se preparó Paz a enfrentarse a la muerte de su marido, la presentadora de televisión ha explicado que gracias a los vídeos de Enric logró entender qué era la muerte: "Yo vi tus vídeos, la primera vez que te escuché me sorprendió mucho. La tercera y cuarta vez que te escuché fue cuando verdaderamente entendí que tenía que disfrutar de los últimos momentos de Antonio porque él iba a hacer un viaje a no sé dónde, a otra vida energética donde hay constancia e investigaciones sobre otra vida. Esa parte me tranquilizaba y me hacía sentir en paz. Yo pensaba 'él abandona este mundo, pero pronto pasaré por lo que él ha pasado'".

Si hay algo de lo que se ha dado cuenta Paz Padilla en este proceso de aceptación es de saber que la gente tiene mucho miedo a enfrentarse a sus miedos, entre los que están la muerte: "La gente tiene miedo a enfrentarse a sus propios miedos, entre ellos la muerte. Hay que aceptar que tú también vas a morir, hay que aceptar que la vida es eso".

En cuanto a la gente que tiene miedo por el dolor, Enric ha confesado que: "Morir no duele, puede doler la enfermedad que hay detrás del proceso que te lleva. El dolor es algo físico. El proceso de morir es un alumbramiento de un cambio de nivel de conciencia". Una charla que ha dejado a los seguidores de ambos muy satisfechos por las reflexiones que han compartido públicamente.