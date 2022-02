Paz Padilla hace oídos sordos a las preguntas sobre su posible regreso a la televisión

MADRID, 3 (CHANCE)

Hace unas semanas veíamos en el plató de 'Sálvame Diario' una fuerte discusión entre Paz Padilla y Belén Esteban. Un enfrentamiento que acabó con el abandono de la humorista en el espacio que dirige y desde entonces no hemos vuelto a saber nada de ella. La hemos visto a través de sus redes sociales muy volcada con su obra de teatro, pero ni ha vuelto al programa, ni se ha pronunciado por ningún sitio sobre lo ocurrido con la colaboradora.

Ahora, la pregunta está en el aire: ¿volverá a televisión? Desde esa discusión no la hemos vuelto a ver en 'Sálvame' y parece que de momento no hay vistas de que esto suceda. Tenemos que recordar que Paz Padilla se sintió atacada y señalada por Belén Esteban al dejar entrever públicamente que no estaba vacunada (aunque ella ha dicho que sí) y afirmar que era negacionista.

Además de estar centrada en su obra de teatro, Paz Padilla se ha volcado con su hija, Anna Ferrer Padilla, ya que como bien sabemos se sometió a una cirugía estética -rinoplastia- y ha necesitado de sus mimos y de su atención estos días... incluso hoy, que hemos visto a la humorista comer con el equipo de su marca de ropa, entre las que se encontraba su hija.

Hemos aprovechado para preguntarle por cómo se encuentra tras el enfrentamiento con Belén Esteban, si piensa volver a televisión, si ha hablado con ella para solucionar sus diferencias, sobre su opinión ante el nuevo fichaje en 'Sálvame', pero lo cierto es que solo hemos recibido por su parte un: "Os vais a atropellar", ante la persecución en pleno centro de Madrid.

Sin querer responder a ninguna de las preguntas que los periodistas le han hecho, Paz Padilla andaba por la calle y les decía: "Adiós chicos, adiós", para que dejaran de hacerle cuestiones sobre su vida profesional, pero también la veíamos sonreír con su acompañante a la que no dudaba en abrazar ante la lluvia de preguntas.