Paz Padilla no puede contener las lágrimas ante el éxito de su libro

MADRID, 8 (CHANCE)

A pesar de su sentido del humor y positividad ante la vida, Paz Padilla está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida y por ello la presentadora no podido reprimir las lágrimas durante el program de 'Sálvame' al recordar un día especialmente triste para ella, San Valentín.Reconociendo que este año no tiene muchas ganas de celebrarlo, Paz aprovechó la ocasión para agradecer la gran acogida que ha tenido su libro 'El Humor de mi vida' con el que ha plasmado su proceso de aceptación de la muerte como "algo natural" y con el que pretende ayudar con su testimonio a aquellas personas que están pasando por su misma situación. Aunque asegura que le hubiera gustado no tener que escribirlo, reconoce que tiene un sentimiento agridulce al respecto.A pocos días de cumplirse el primer aniversario de la muerte de su madre Lola, Paz también se acordó de su gran amigo y compañero de 'La que se avecina' Jordi Sánchez que está pasando por un momento muy complicado debido a la Covid-19. "Está evolucionando muy bien y estable, lo queremos mucho y estamos pendiente de él" comentó la presentadora.