Paz Padilla, reacia a hablar de su vida personal

MADRID, 7 (CHANCE)

Paz Padilla está viviendo uno de los momentos más tranquilos de su vida y es que ahora es muy habitual verla en diferentes programas de televisión hablando de sus planes laborales y reflexionando sobre su vida. Aunque todavía no sabemos si la veremos en uno como presentadora, lo cierto es que a la humorista parece que ese no es un problema porque está a tope con la obra teatro de 'El humor de mi vida'.

Hemos hablado con ella y nos ha confesado que está encantada de que Ana Rosa Quintana vuelva a la televisión el próximo lunes después de estar un año retirada por su lucha contra el cáncer: "ay, por favor. Qué guay. Me alegro muchísimo, muchísimo, deseo mucha suerte, que disfrute su nueva etapa. Todo el mundo la estamos esperando".

Y es que Paz nos ha mostrado su alegría ante la recuperación de la presentadora y sobre todo, que retome aquello que le hace tan feliz: "me encanta, sobre todo, me encanta que esté ahí, que pueda volver a hacer su trabajo que yo sé que le hará feliz".

Tras perder a Juan Vidal, Paz nos asegura que ya no tiene miedo a nada y podrá superar cualquier adversidad: "ya no. Ya pienso que podré soportarlo todo" y añade: "lo soportaré todo". Sin ganas de hablar sobre cómo está su corazón en estos momentos, la humorista nos corta en seco y nos dice: "Ay, no tengo ganas de hablar de mí", terminando sus declaraciones con el famoso "te quiero" que la Padilla le dice a todo aquel que se cruza en su vida.