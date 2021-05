Paz Padilla recibe buenas noticias sobre su libro 'El humor de mi vida'

MADRID, 20 (CHANCE)

Últimas noticias

Paz Padilla está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida después de haber sacado a la luz su libro 'El humor de mi vida' en el que ha narrado su experiencia con la muerte, cuando sufrió la pérdida de su marido, y cómo ha reflexionado todo este tiempo en las cosas importantes de la vida.

Hemos hablado con la presentadora y nos ha confesado que ha recibido buenas noticias sobre su libro: "Se ha convertido en best seller, ayer me dijeron que el libro se introduce en Argentina, Uruguay, México, Estados Unidos y avanzando. Se va a traducir ya en varios idiomas y se ha convertido en una necesidad y está ayudando y todo el mundo necesita encontrar respuestas".

El vídeo del día Puigdemont y exconsellers recurren al TUE la suspensión de su inmunidad

Y cada vez lo tiene más claro: "Mi misión es dar visibilidad y naturalidad a la muerte", de hecho el escribir este libro ha significado para ella: "Yo he crecido a nivel espiritual, me tomo la vida con mucha filosofía, lo importante es el amor, el trabajo es trabajo, el dinero es dinero, el cuerpo se estropea y acaba bajo tierra y quemado... lo demás me da igual. Soy tremendamente feliz".

También le hemos preguntado por la polémica que se ha originado desde que se ha filtrado su supuesto despido de 'Got Talent' y la humorista no ha tenido pelos en la lengua: "En 'Got Talent' he sido tan feliz, es un programa muy bonito, yo le doy gracias a la vida por ser feliz. Soy una tía hiperactiva, al cabo del día hago millones de cosas, la vida es preciosa y hay que aprender".