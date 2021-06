Paz Padilla revive momento a momento la enfermedad y la muerte de su marido Antonio

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Natural, divertida y risueña Paz Padilla recibe a Bertín Osborne en 'su paraíso' para hacer un repaso por su vida de lo más especial en 'Mi casa es la tuya'. Reconociendo que ha vivido un año especialmente duro desde que tuvo que despedirse del amor de su vida, Antonio y de su madre, Paz sentencia: "He pasado un año muy complicado, muy duro, pero he aprendido muchísimo.Lo primero que hago cuando vengo aquí es ir al cementerio, a ver a mi Antonio, a mi madre, a mi padre... cada vez hay más gente ahí, yo quiero que me entierren aquí".Aunque Antonio siempre ha sido el gran amor de su vida, Paz reconoce que entre ellos hubo un problema en sus primeros años de relación: "Antonio no entendió cuando yo me hice artista. Me quería mucho pero como mucha gente no entendía mi forma de ser, me da igual lo que piensen de mí". "Él me dijo que dejara de ser artista pero yo le dije que era feliz y que no sabía cuanto tiempo iba a durar. El poco tiempo que estabamos juntos discutíamos y yo decidí separar los caminos" ha explicado Paz sobre los motivos por los que se separó de Antonio por primera vez.Después de 20 años separados, Antonio le llamó un buen día por teléfono y le preguntó: "En qué he fallado, en qué me he equivocado, me voy a divorciar y no sé en qué he fallado". En su reencuentro Paz tenía muy claro que lo que quería en ese momento era "sexo y no amor" aunque su olor le volvió a recordar que era el amor de su vida. Cuando vuelvo con él lo primero que me dijo fue: "Qué error cometí al querer cambiarte".

LA ENFERMEDAD DE ANTONIO

Sin poder contener las lágrimas en los ojos, Paz ha vuelto a recordar cómo se enteró de que su marido estaba enfermo e iba a morir, solo era cuestión de tiempo: "El medico me dijo en una sala, tu marido tiene un tumor cerebral y no creo que le quede mucho tiempo de vida. Así me lo soltó, como un hachazo en el pecho de golpe". "Cuando llegó a urgencias lo veía desorientado, no sabía decirme como me llamaba, pensé que le daba un Ictus" explica la actriz recordando el momento en el que decidieron que tenían que ir al médico porque Antonio no se encontraba bien.Consciente de la importancia de ayudar a la persona que está enferma en ese proceso de la enfermedad, Paz tiene muy claro una cosa: "El problema que tienen los familiares es que no quieren aceptar que se muere. Contraté un enfermero porque yo no tenía fuerzas, me dolía todo". "Yo no tenía cojones a decirle que se iba a morir, era una cobarde. Yo no me quiero comparar con nadie pero aprendí que cuando amas, amas, da igual el amor que sea. Cuando te enfrentas a la muerte de un ser querido te enfrentas a tu propia muerte" explica Paz sobre cómo ha vivido ella el proceso del amor de una persona tan importante para ella.Acusado de fraude por los cursos de formación en Andalucía, Paz cree esa imputación enfermó a su marido: "Le hundió porque era el marido de Paz Padilla, salió en todos sitios. Él se sintió humillado, lo he visto llorar, el era un tío honesto y honrado que había cumplido la norma". Hace tan solo unos días, durante la boda de José Antonio León, la jueza que le tomó declaración a Antonio le confesó a Paz algo que llevaba guardando desde hace tiempo: "Me pareció injusto, sufrió mucho. Yo cerré el caso pero te lo tenía que decir. Yo le dije, creo que eso lo mató y qué pena que él hoy no te escuche, él se sentiría en paz".