Paz Padilla se rompe al confesar cómo ha superado el dolor tras la muerte de su marido, Antonio Vidal

MADRID, 4 (CHANCE)

Paz Padilla vive hoy, Día Mundial contra el Cáncer, una jornada repleta de emociones. Y es que a la alegría e incredulidad de que su libro, "El humor de vivir", ocupe el número 1 en el ranking de ventas en diferentes plataformas cuando no sale a la venta hasta el mes de abril, se une todo el cariño que está recibiendo de sus seguidores. Algo que le han hecho pensar que para llegar hasta aquí ha tenido que afrontar el golpe más duro de su vida, el fallecimiento de su marido, Antonio Juan Vidal, el pasado mes de julio tras una feroz batalla contra un tumor cerebral.

Esta mañana, sin poder ocultar su emoción y sin reprimir las lágrimas, Paz ha querido agradecer a sus seguidores el apoyo que está recibiendo en estos momentos y, rota, ha desvelado que fue el amor por Antonio el que le hizo superar la tristeza y el dolor que sintió tras su muerte.

El vídeo del día Almeida: “La cultura no se ha parado

en ningún momento durante la pandemia”

La gaditana, visiblemente emocionada, ha compartido unas historias en su cuenta de Instagram confesando que "tengo sentimientos encontrados. acostarme con la noticia de que el libro que he escrito, "El humor de mi vida", sea ya el número 1 en venta cuando no está el libro a la venta, la verdad que tengo unos sentimientos muy extraños". "Por un lado digo jo, ¡qué bien!, que este libro pueda ayudar a la gente, que la gente necesite leer mi experiencia o conocer un poco mi historia... pero por otro lado digo, tener que haber llegado a este libro porque me haya sucedido esto y que Antonio haya tenido que...", ha revelado entre lágrimas, sin llegar a decir la palabra "morir" por miedo a romperse completamente.

Segundos después, más repuesta, Paz ha continuado "desnudado" sus sentimientos y ha contado cómo un mensaje de Verónica Cantero - experta en emociones y que le ha ayudado mucho en este proceso - la ha animado a continuar: "Me ha hecho reaccionar. Me decía siéntete feliz porque te guía el amor. Y es verdad", ha asegurado. "En todo este proceso lo unico que me guía es el amor y eso es lo que espero que leáis en el libro, que lo importante es el amor y que el dolor y la tristeza hay que superarla por amor, por la persona que se va", ha concluido derrumbada, desvelando como su amor por Antonio ha sido lo que la ha ayudado a sobrellevar su dolorosa ausencia.