Paz Padilla tira de humor para dar un sabio consejo a Julia Janeiro tras su salto a la fama

MADRID, 20 (CHANCE)

Inmersa en la promoción de su primer libro, 'El humor de mi vida', Paz Padilla ha viajado hasta Sevilla para conceder una entrevista a Bertín Osborne que pronto podremos ver en Canal Sur. A su regreso a la capital para ponerse al frente de 'Sálvame', la gaditana no ha dudado en ofrecer un sabio consejo a Julia Janeiro después de la expectación mediática que se ha creado con su mayoría de edad. "Que trabaje, como yo", ha asegurado entre risas la humorista.

Muy alegre, y tras confesar que no sabía quien es Julia - hasta que le hemos explicado que es la hija de Jesulín y María José Campanario - y preguntar "¿qué le ha pasado a la chiquilla", Paz prefiere no valorar el salto a la 'fama' de la joven tras su mayoría de edad.

Muerta de risa confesando que ella lo pasó "muy mal, muy mal" cuando su hija Anna cumplió los 18 años y comenzó a ser perseguida por la prensa, Paz no ha dudado en aconsejar con mucho humor a Julia que, a pesar de su popularidad, lo que tiene que hacer es "trabajar, como yo".

Pletórica por el éxito de su libro, "El humor de mi vida", Paz desvela lo feliz que está porque "es número uno en todos lados. Parece un best seller". Algo que no esperaba, pero "cuando las cosas se hacen con el corazón pues me imagino que sale bien". "Estoy flipando en colores", ha añadido entre "te quieros" y sonrisas a la prensa. ¡No te pierdas su simpática reacción en el siguiente vídeo!