Paz Vega, 'ángel' y 'demonio' con dos looks tan opuestos como espectaculares

MADRID, 29 (CHANCE)

En uno de sus mejores momentos a nivel personal y profesional, Paz Vega afronta un nuevo reto profesional, puesto que dejando a un lado su faceta de actriz, debutará como presentadora y lo hará nada menos que en su ciudad natal, Sevilla, y de los prestigiosos premios Laureus del deporte, que se celebrarán el próximo 6 de mayo en formato virtual a causa de la pandemia y para los que la ciudad hispalense ya calienta motores.

Muy ilusionada, Paz asegura que no puede esperar para mostrar su ciudad y reconectar con los Laureus. "Es un honor increíble poder presentar un evento de este calibre en mi ciudad natal y celebrar lo mejor del deporte con Sevilla como telón de fondo. Es muy especial pporque me he criado aquí, mi familia vive aquí. Es mi ciudad y tengo muchas historias y recuerdos de este lugar. Además, los sevillanos son muy acogedores y alegres, el estilo de vida es muy relajado y la ciudad está repleta de belleza e historia", ha señalado.

El vídeo del día El paro baja en 65.800 personas hasta marzo, su mejor dato en 20 años

"Asistí a la ceremonia de los Laureus Awards en Abu Dabi, donde entregué junto a Boris Becker el premio al Mejor Deportista del Año a mi gran amigo Rafael Nadal. Y ahora tengo la oportunidad de presentar la ceremonia aquí en Sevilla. Aunque no podemos contar con los nominados y ganadores en persona, he visto cómo se preparan para el evento virtual, y es verdaderamente emocionante", ha añadido

Para la promoción de los prestigiosos premios Laureus del deporte, Paz ha enamorado con dos looks completamente opuestos e igual de favorecedores. Un binomio en blanco y negro con el que ha presumido de su espectacular belleza andaluza.

Así, en su faceta más 'angelical', la protagonista de 'Lucía y el sexo' eligió un outfit en blanco compuesto por una falda midi de silueta lápiz y una elegante blusa de organza con mangas transparentes y una preciosa lazada en el cuello, que ha combinado con unos estilettos color plata, su melena suelta y sus carnosos labios en un llamativo rojo pasión.

MIENTRAS, PARA IMPACTAR CON SU LOOK 'DEMONIO', Paz acaparó todas las miradas con un impresionante mono negro de lentejuelas de corte camisero y manga farol, optando en esta ocasión por una coleta despeinada y los labios en el mismo rojo intenso.

Dos looks perfectos con los que la actriz se ha convertido en la embajadora perfecta de los Premios Laureus, que aun en formato virtual, pondrán a Sevilla en el punto de mira del mundo del deporte.