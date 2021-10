El PDeCAT acusa a Junts de estar "en la trinchera" siendo "la oposición a todo" y no se cree que busque unidad

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El PDeCAT ha puesto en cuestión la oferta de Junts de hacer un frente común catalanista para negociar con el Gobierno pues considera que el partido de Carles Puigdemont está "en la trinchera todos los días" ejerciendo "la oposición a todo", y así su voluntad de negociar no resulta creíble.

En ruda de prensa en el Congreso, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, ha querido dejar claro que su partido aún no ha recibido ninguna llamada de Junts para formar un frente catalán con vistas a la negociación de los Presupuestos Generales de 2022.

"Cuando has hecho de tu opción política una oposición a todo es difícil tener credibilidad de que hay voluntad negociadora", ha aseverado Bel en respuesta al llamamiento a la unidad de los partidos catalanes realizada por su homóloga de Junts, Miriam Nogueras, para negociar las cuentas públicas para el próximo ejercicio.

El representante del PDeCAT ha comenzado recalcando que "nadie" de Junts ha pedido "nada" a su partido más allá de las declaraciones en los medios de comunicación que sus dirigentes han realizado en este sentido. En todo caso, ha apuntado que si los de Carles Puigdemont tienen voluntad de conseguir algo, "antes de explicárselo a los medios deberían explicárselo a los interesados".

NO SE PUEDEN PONER SIEMPRE "EXCUSAS"

"Uno cuando quiere negociar no sólo tiene que decirlo sino que tiene que tener voluntad real y no poner excusas o pensar que es el más de todos", ha manifestado Bel, incidiendo en que Junts no tiene voluntad de negociar conjuntamente pese a reconocer que los partidos catalanes unidos podrían conseguir "mayores compensaciones" del Gobierno.

Dicho esto, ha añadido que si realmente Junts está pidiendo que los partidos catalanes negocien conjuntamente los Presupuestos deberían tener la misma disposición para otros proyectos legislativos.