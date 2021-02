El PDeCAT asegura que condicionará el próximo Govern "desde dentro o desde fuera"

Asegura que Junts tiene "muchos tics de la CUP" y recuerda que vetaron a candidatos independentistas

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

La candidata del PDeCAT a las elecciones catalanas, Àngels Chacón, ha asegurado este jueves que el objetivo de su formación es condicionar el próximo Govern de la Generalitat "desde dentro o desde fuera" para evitar que sea la CUP quien lo haga.

"ERC y Junts se acercan cada vez más a CUP, mientras que nosotros mantenemos la centralidad. Nuestro objetivo es condicionar el próximo Govern y esto se puede hacer desde dentro o desde fuera, aunque desde fuera se condiciona mucho más", ha dicho en un acto con Fòrum Demòcrata.

Ha insistido en que condicionar el Govern no quiere decir que deban entrar en él: "Nosotros queremos otro Govern y no ir a hacer lo mismo que se está haciendo hasta ahora. No queremos perpetuar el caos".

Chacón ha asegurado que Junts tiene "muchos tics de la CUP", y ha recordado que los 'cupaires' han condicionado y vetado candidatos independentistas a la presidencia de la Generalitat, por lo que lamentado que Junts ahora se acerque a ellos.

ALEGACIONES PARA IR A LAS MESAS

En relación a las crecientes alegaciones a las Juntas Electorales de Zona para eludir la citación como miembros de mesas electorales, ha señalado que se trata de "una muestra más de que existe un Govern desbordado y dividido".

"Pedimos que se vaya a votar y que el Govern garantice la seguridad, pero no se puede prorrogar este desgobierno", ha añadido Chacón, que ha celebrado el crecimiento del PDeCAT en las encuestas.