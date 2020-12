El PDeCAT asistirá "sí o sí" a la próxima mesa de partidos sobre las elecciones catalanas aunque no les inviten

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Igualada (Barcelona) y número tres en la lista del PDeCAT a las elecciones, Marc Castells, ha asegurado este martes que la formación asistirá "sí o sí" a la próxima reunión de la mesa de partidos y Govern para hablar de las elecciones del 14 de febrero, aunque no les hayan invitado.

En rueda de prensa telemática, ha lamentado que el PDeCAT no haya sido invitado a ninguna de las dos reuniones que se han celebrado hasta ahora: "Esto no volverá a pasar, y estemos invitados o no, el 11 de enero --cuando se celebrará un nuevo encuentro-- estaremos allí".

De hecho, han enviado una carta al conseller de Acción Exterior, Bernat Solé, como responsable de procesos electorales, anunciándole que él mismo y otro representante del PDeCAT --probablemente el portavoz, Marc Castells-- acudirán a la reunión "estén invitados o no".

"No entendemos quién tiene miedo de que el PDeCAT forme parte de la mesa de partidos. Seguimos sin ser convocados, y es una muestra más del desgobierno del país y de poca calidad democrática", ha sostenido Castells, que ha recordado a Solé y al presidente del Parlament, Roger Torrent, que tienen representación parlamentaria y ostentan los derechos electorales del partido.

"El sectarismo de algunos partidos y la dictadura del partido de Carles Puigdemont a la hora de vetarnos es muy grave", ha lamentado Castells, tras asegurar que ya se demostró cuando se cesó del Govern a la actual candidata del PDeCAT, Àngels Chacón.

Así, ha reivindicado que el PDeCAT tiene 8.000 asociados, 200 alcaldías y representación en el Parlament y el Congreso, por lo que ha advertido de que no permitirán que les "roben" su representatividad y la de sus electores.