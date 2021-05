El PDeCAT concurrirá a las elecciones catalanas si se repiten pero avisa de que no es el "escenario ideal"

Aplaza la elección de la ejecutiva para dar más tiempo por "democracia interna"

El portavoz del PDeCAT, Marc Solsona, ha garantizado este lunes que, si se convocan elecciones por falta de acuerdo para investir a un presidente del Govern, el partido presentará de nuevo su candidatura: "Si en este escenario, que no es el ideal, dentro de 16 días se convocan de nuevo elecciones, lógicamente el PDeCAT estará, como no puede ser de otra manera".

"El espacio central del catalanismo y el independentismo político tiene que estar representado, tiene que buscar suma, muscularse y hacerse fuerte, porque si alguna vez se ha echado de menos lo que representamos, es en estos hechos diarios de la política, que denotan la falta de una fuerza centrada y seria", ha advertido en rueda de prensa.

Lo ha dicho ante los desencuentros de ERC y Junts para cerrar un acuerdo y después de que ERC haya planteado gobernar sin Junts, y ha remarcado que el escenario de repetición electoral no es ideal y no contribuirán a que se repitan los comicios, pero "si sucede, el PDeCAT estará".

Ha subrayado que los desencuentros que se están produciendo en las negociaciones no debería tener lugar en una situación como la actual y de pandemia: "No se habla de políticas, se habla sólo de repartos de poder, y no se habla de estrategia de país, sino que se habla sólo de estrategias puramente partidistas".

"Todos los escenarios que hay sobre la mesa, ya sean de un Govern en solitario o en coalición, o especulaciones de tripartitos, seguro que no llevarán en ningún caso a un Govern fuerte y estable que permita dar confianza y generar oportunidades", ha advertido, y ha dicho que si ERC y Junts no han blindado un acuerdo es porque su situación es más frágil de lo que quieren aparentar.

Ha acusado a ERC y Junts de lanzarse reproches más como si estuvieran en precampaña que buscando un acuerdo, y ha añadido: "Esto dura porque querían hacerlo bien y fuerte, y quererlo hacerlo bien y fuerte se está convirtiendo en no hacerlo nada bien y en hacerlo todo muy débil", y ha dicho que el PDeCAT ya avisó en campaña de lo que pasaría.

ASAMBLEA ESTE FIN DE SEMANA

Después de recibir enmiendas de cara a la Asamblea Nacional extraordinaria del partido de este fin de semana, ha anunciado que la dirección ejecutiva del partido ha propuesto posponer la elección de la nueva ejecutiva, algo que han trasladado a los responsables de la ponencia de la asamblea, que previsiblemente lo ratificará este mismo lunes.

"Desde el territorio se nos ha hecho llegar que sería recomendable por democracia interna y para explicar los proyectos y hacia dónde vamos", ha añadido Solsona, que ha asegurado que las inscripciones y las enmiendas que han recibido de cara a la asamblea demuestran que el partido está muy vivo.

Ha destacado que el partido está hiperactivado y ha defendido que la elección de cargos y su cambio organizativo y estructural puedan decidirse de forma participativa, para reconfigurar un "espacio referente y útil que, haciéndose grande, pueda volver a tener la clave del poder político".