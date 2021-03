El PDeCAT lamenta el "espectáculo" de la investidura y que se active el reloj de nuevas elecciones

Solsona vaticina que un futuro Govern de ERC y Junts tendrá "los mismos defectos y vicios" que el anterior

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PDeCAT, Marc Solsona, ha lamentado este martes el "espectáculo" vivido después de que el Parlament no haya investido en segunda vuelta al candidato de ERC, Pere Aragonès, así como que empiece la cuenta atrás de una posible repetición electoral.

El vídeo del día Último Consejo de Ministros de Pablo Iglesias

En rueda de prensa telemática, ha criticado que, tras mes y medio de las elecciones, ERC y Junts aún no hayan cerrado un acuerdo de investidura y para formar Govern, y cree que alegar que no ha habido tiempo para negociar "es una falta de rigor y de respeto que no envía un buen mensaje a nadie" y aumenta la desafección de los ciudadanos hacia la política.

Para Solsona, "la inestabilidad y el interinaje" actual perjudican los intereses de los catalanes, y ha vaticinado que lo ocurrido estos días será un avance de lo que puede pasar durante toda la legislatura si hay acuerdo.

"El futuro Govern que puede haber entre ERC y Junts puede tener los mismos defectos y vicios que el de la anterior legislatura. Si empieza como han empezado las investiduras, estará marcado por los reproches que ha habido entre los mismos socios", ha advertido.

En su opinión, todos hablan de unidad pero cada vez es más difícil que alguien la practique, y cree que las negociaciones entre ERC y Junts son "más una discusión para mantener espacios y equilibrios de poder y control en el Govern, que para determinar las políticas que se necesitan para la recuperación del país".

Es más, considera que se han centrado más "en buscar un acuerdo en base al papel que debe tener el Consell per la República (CxRep)" que en debatir sobre las propuestas sociales y económicas del preacuerdo entre ERC y la CUP, que el PDeCAT critica.

CRÍTICAS AL PREACUERDO ERC-CUP

"ERC, que se vestía de moderada, centrista y dispuesta a ampliar la base durante la campaña, lo que ha hecho ahora que debe hacer Govern es quitarse la careta y hacer acuerdos ideológicos de izquierda extrema para gobernar el país", ha subrayado.

Esto, según Solsona, demuestra que el carril central del catalanismo y del independentismo político "está más huérfano que nunca" porque, en su opinión, el preacuerdo entre ERC y la CUP va en contra de la economía productiva, la colaboración público-privada y la creación de riqueza.

Para el portavoz del PDeCAT, su partido quiere ser un "contrapeso político" y, en consecuencia, articularán una propuesta de seguimiento de todo lo que ocurra hasta que se forme Govern y de su gestión posterior.

Además, ha reclamado que se tenga en cuenta al PDeCAT cuando se habla de que el independentismo ha superado por primera vez el 50% de los votos, y que no se intente "obviar ni menospreciar" su peso en el Congreso, en las diputaciones, ayuntamientos y consejos comarcales.