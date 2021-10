El PDeCAT no presentará enmienda a la totalidad a los PGE y critica la "confrontación estéril"

Solsona ve un intento de "patrimonializar una solidaridad que no es tal" en lo relativo al Tribunal de Cuentas

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general adjunto del PDeCAT, Marc Solsona, ha explicado este lunes que no presentarán una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), y que apuestan así por el diálogo y por no hacer "una confrontación estéril que no aporta nada".

"Queremos incidir y hacer política", ha asegurado en rueda de prensa telemática, donde ha evitado vincular la negociación de los PGE con cuestiones como Rodalies, la Ley Audiovisual y la evolución de la mesa de diálogo.

También ha criticado que se haya intentado "patrimonializar una solidaridad que no es tal" después de que ERC anunciara el viernes que ha pagado unos dos millones de euros como aval de las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a todos los afectados que tenían responsabilidades en el Govern entre 2016 y 2017, y Junts les acusara de hacer partidismo.

Sin embargo, Solsona ha constatado que el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el exconseller Andreu Mas-Colell y el vicepresidente de la Diputación de Tarragona, Quim Nin, han tenido que avalar con su patrimonio personal este tema.

"Lo constatamos sin intentar patrimonializar nada de nadie. El juego que se ha instalado este fin de semana no ayuda a nada, y sólo reafirma que cuánto más se habla de unidad, menos unidos se está", ha resumido.

También ha compartido las declaraciones de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, de que el independentismo "no está preparado en este momento" para repetir lo que ocurrió en otoño de 2017.

Ha lamenta que estas palabras se digan "después de las elecciones y de los 11 de septiembre, y no se afronte esta reflexión en los momentos en que la gente decide libremente su voto".