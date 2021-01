El PDeCAT propone eliminar el impuesto de sucesiones y ayudar a negocios a "subir la persiana"

MANRESA (BARCELONA), 31 (EUROPA PRESS)

La número 2 del PDeCAT por Barcelona para el 14F, Joana Ortega, ha asegurado que si el PDeCAT gana las elecciones eliminará el impuesto de sucesiones y el de patrimonio, y que ayudará a los negocios catalanes a "volver a subir la persiana" tras los cierres y las restricciones a causa del Covid-19.

En un acto telemático este domingo en Manresa (Barcelona), Ortega ha sostenido que en estos momentos hay que dar respuestas a la ciudadanía, por lo que promete que el PDeCAT trabajará --en sus palabras-- codo con codo y día a día con autónomos y restauradores: "¡Y tanto que volveremos a subir la persiana de Cataluña!".

Además, ha criticado la gestión económica del Govern durante la pandemia por tomar medidas que implicaban "cierres sobrevenidos y sin previo aviso" de negocios los fines de semana, y que han afectado principalmente a la restauración.

"Hemos tenido una pandemia liderada por la política del reproche y la gestión de la improvisación. O la gincana de ayudas a los autónomos y pymes. Esto no es gobernar", ha remarcado, por lo que defiende volver a la política de verdad y a tener un rumbo concreto.

"Fruto de la mala gestión, Cataluña está bajando la persiana. Y este país ha sido próspero cuando ha habido alguien que cada día subía la persiana. Y el Govern ahora les ha dado la espalda; además han perdido la interlocución con el Govern desde que cesaron a Chacón", ha incidido.

Por último, ha insistido en que con Junts no les separa la voluntad de independencia para Cataluña, sino el hecho de que no comparten "la estrategia para conseguirla: Se necesita valor, honestidad, y explicar las cosas como son, y no como nos gustaría que fuesen".

MARC CASTELLS

El número 3 del PDeCAT para el 14F, Marc Castells, ha manifestado que los electores que quieran que Cataluña vuelva a ser respetada, deben votar al PDeCAT: "Si quiere volver a estar orgulloso cuando vayas por el mundo, vota a Chacón".

Además, ha puesto en valor que la candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, es una persona tenaz y trabajadora, que viene del sector de la empresa privada y que 20 años atrás "ya estaba picando puertas en Oriente Medio y Europa del Este, que siendo mujer son mercados tremendamente difíciles".

Castells también ha llamado a recuperar el talento y las potencialidades de Cataluña y urge a no dejar perder nuevas oportunidades: "¿Qué hemos hecho? Con el talento, el potencial que tenemos, ¿cómo nos hemos dejado perder de estar a la vanguardia? Queríamos ser los mejores de Europa y ahora ya no somos ni los primeros del Estado español".