PDeCAT sugiere que Rufián debería disculparse directamente con Puigdemont por insultarle y espera que no se repita

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, cree que su homólogo de ERC, Gabriel Rufián, se equivocó al "insultar" al expresidente Carles Puigdemont y, aunque rectificara públicamente "arrastrando los pues", cree que debería hablar directamente con él para disculparse.

Rufián protagonizó un fuerte encontronazo con Junts la pasada semana al tachar de "tarado" a quien proclamó la independencia de Cataluña, que fue Puigdemont tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Fue desautorizado por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y al cabo de unas horas rectificó asumiendo que se había equivocado.

Para Ferran Bel, el portavoz de ERC se equivocó al "insultar" a Puigdemont y al pedir perdón "demasiado tarde" y "arrastrando los pies". En rueda de prensa en el Congreso, ha recordado que no es la primera vez que Rufián cuestiona al expresidente catalán, pero "sí con tanta acritud y de forma tan injusta".

A su juicio, si ese episodio está o no definitivamente cerrado lo deberá decirlo Puigdemont y en ese sentido cree que "no estaría de más que Rufián hubiese hablado directamente con el president". En todo caso, opina que "la mejor rectificación es que no se vuelva a producir" y avisa de que, "si vuelve a hacer declaraciones tan poco afortunadas, ya no valdrán rectificaciones".