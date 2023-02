El PDeCAT ve "electoralista" la propuesta de Yolanda Díaz para incrementar el coste del despido

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, ha tachado de electoralista la intención de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de incrementar el coste del despido en España mediante la modificación de las indemnizaciones por despido improcedente.

El diputado ha recordado que, en el marco de la reforma laboral, el Gobierno se comprometió a respetar los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo entre sindicatos, patronal y Gobierno. Y el coste del despido fue uno de los temas que quedaron fuera, ya que era una de las 'líneas rojas' de la CEOE.

ALGUIEN NECESITA "GESTICULAR"

El PDeCAT fue uno de los partidos que apoyaron aquel decreto ley en el Congreso y creen que ahora la vicepresidenta, "presionada" por circunstancias internas de su formación o con "ganas de marcar perfil" de cara a los socios de Gobierno, se ha "descolgado" de las propuestas recogidas hace un año en la reforma. "Estamos en época electoral y algunos necesitan gesticular mucho", ha comentado Bel en los pasillos del Congreso.

El portavoz, no obstante, ha valorado el "buen trabajo" realizado por Díaz a lo largo de la legislatura, si bien ahora considera que "le pierden las urgencias". "No es serio, no es propio de lo que ha estado haciendo el Ministerio hasta ahora y no tendrá más recorrido que simplemente un tema para consumo interno", ha dicho.