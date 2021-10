El PDeCAT ve "un gran paso" la "enmienda a la totalidad" de Otegi con ETA y censura a quienes quieren restarle valor

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferrán Bel, considera "un gran paso" la "enmienda a la totalidad" que, a su juicio, supone que el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, haya reconocido el dolor causado por la banda terrorista ETA y ha censurado a aquellos partidos que tratan de restar valor a este gesto.

En rueda de prensa desde la Cámara Baja, Bel ha dicho entender que algunas víctimas denuncien que no haya un perdón explícito en la declaración realizada este lunes por Otegi diez años después de la desaparición de ETA, que ésta "no es suficiente" o que "no es el final de nada".

Ahora bien, ha recalcado que le resulta "incomprensible" que haya partidos políticos que quieran restarle valor que son, según ha apostillado, los mismos que "se enrocan en no encontrar soluciones a los conflictos y viven mejor en el conflicto que en su desaparición".

"Nosotros valoramos que estas declaraciones (de Otegi) porque, aunque seguramente no son suficientes y llegan tarde, sí son un gran paso", ha manifestado el dirigente del PDeCAT, quien ha celebrado la "valentía" de Otegi por plantear "una enmienda a la totalidad" a la actividad de ETA, lo que, en su opinión, "nunca es fácil".