La PDLI califica de "humo" el plan contra las 'fake news': "No hay nada, el Gobierno no puede cambiar noticias"

El director legal de Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Carlos Sánchez Almeida, ha calificado de "humo" la orden ministerial que publica el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional y publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según ha indicado Almeida en declaraciones a Europa Press, en el texto de la citada orden "no está previsto la intervención del Gobierno" en el control de la información y sigue siendo el poder judicial "el único legitimado para poder retirar una noticia de Internet".

El asesor legal de PDLI asegura que la orden ministerial recoge la estructura organizativa del organismo y "nada más, no permite nada, el Gobierno no puede empezar a cambiar noticias". "No hay realmente una regulación, porque una regulación de ese tipo se tendría que hacer mediante proyecto de ley, no mediante una orden ministerial", ha indicado Sánchez Almeida.

Según ha explicado el director legal de la Plataforma por la Libertad de Información "lo que se ha creado es un estructura como si el Ministerio de Igualdad hace una reorganización, lo importante serán las leyes que salgan de ese ministerio".

Asimismo, ha recordado que el revuelo generado por la publicación de la orden fue el mismo que surgió antes de la moción de censura con una iniciativa similar del PP. "Si se cojen titulares de prensa del año 2018, las tornas estaban invertidas, los que ahora gobiernan criticaban lo que ahora critican los de la oposición", ha asegurado.

En su opinión, la polémica es un ejemplo claro de desinformación. "Se ha montado por la propia dinámica tuitera que ha alcanzado política; la profundización de la noticia no se lee, lo que le importa al político es que genere ruido", ha indicado el portavoz de PDLI quien ha insistido en que "sustancia jurídica no hay ninguna".

"Cualquier intento de censura habrá que debatirlo en el Congreso" ha indicado y ha alertado: "Cuando se toque el derecho de la libertad de expresión seremos los primeros en salir a la palestra; pero, hoy por hoy, no hay nada".