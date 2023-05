Pedro Almodóvar, Nathy Peluso, Nieves Álvarez o Juana Acosta se unen para apoyar a Carlitos Alcaraz

MADRID, 8 (CHANCE)

Carlos Alcaraz y J.L Struff logran reunir a muchos de los rostros conocidos de nuestro país en la final masculina del Mutua Madrid Open de Tenis. Como no podía ser de otra forma, el tenista español consiguió la victoria en una disputado partido en el que pudimos ver, entre otros, al ex futboista Luis Figo presumiendo de familia feliz junto a su mujer Helen Svedin y dos de sus hijas.Al igual que ellos, fueron muchas las parejas que disfrutaron del partido aprovechando la ocasión para derrochar amor y felicidad en todo momento. Este fue el caso de Andrea Duro y Alejandro Galán, Nieves Álvarez y Bill Saad, Mónica Estarreado y Ricardo Bosan, Roberto Leal y Sara Rubio o la actriz Juana Acosta que demostró una vez más que está viviendo una nueva etapa en su vida en la que el amor vuelve a ocupar su corazón.Como no podía ser de otra forma, el mundo de la política también estuvo representado en durante el partido con la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; el representante del PP, Alberto Núñez Feijóo o la Concejala del Grupo Municipal, Andrea Levy.Demostrando su afición por el tenis, también el director español Pedro Almodóvar disfrutó del partido sentado al lado de la cantante Nathy Peluso y a actriz Najwa Nimri. Vicente Vallés, Sandra Gago, Sergio Llul, Raúl González Blanco o Claudia Rodríguez fueron algunos de los muchos otros rostros conocidos que también disfrutaron el partido del tenista español.Tras la victoria, Carlitos mostró su lado más divertido y sentido dedicándole unas palabras muy especiales a su madre durante su discurso con las que no pudo evitar las lágirmas y también haciendo un guiño muy especial hacia David Bisbal y su frase más comentada: "Lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas? Quería dar la enhorabuena y agradecer a todo el mundo que ha hecho posible este evento, es súper especial, uno de los mejores del circuito. Quería dar las gracias a mi equipo, sin vosotros nada de esto podría ser posible. No os considero equipo, sino una familia. Estas dos semanas han sido increíbles, he disfrutado cada momento, el apoyo ha sido increíble. También quería felicitar a todas las madres, en especial a la mía, es increíble que pueda estar aquí viéndome. Muchas gracias, mamá, no es posible que estés en todos los torneos, pero que estés hoy aquí es súper especial, que sepas que te quiero mucho".