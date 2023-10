Pedro J. Ramírez, primeras palabras tras confirmarse que Ágatha Ruiz de la Prada y él serán abuelos

MADRID, 16 (CHANCE)

Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez están de enhorabuena. Será la próxima primavera cuando se convertirán en abuelos, ya que como ha trascendido este fin de semana -y ha confirmado la propia diseñadora al diario 'ABC'- su hijo Tristán, de 36 años, espera su primer hijo: "Tristán, que es el hombre de mi vida, nunca me había comentado su deseo de ser padre. Y ahora me he enterado a los cuatro meses" ha confesado la marquesa de Castelldosríus, encantada con la inesperada noticia.

Sobre la pareja de Tristán -CEO de la firma de moda de Ágatha desde 2018- poco se sabe hasta el momento, tan solo que tiene 35 años y es una prestigiosa científica vasca que vive en su tierra natal y trabaja como investigadora en la Universidad.

Una gran sorpresa sobre la que Pedro J. Ramírez se ha pronunciado por primera vez en la entrega de los premios Planeta en Barcelona. Acompañado por su mujer Cruz Sánchez de Lara, el director de 'El Español' ha hecho gala de su discreción y, aunque afirma que le desea "la máxima felicidad" a su hijo, su futura paternidad es "algo que le concierne a él".

"Tristán es una persona muy reservada y desde luego yo no voy a ser quien de tres cuartos al pregonero. Cualquier cosa que haga feliz a mi hijo me hará feliz a mí, pero ínsito, es algo que es él quien lo tiene que manifestar" asegura.