Pedro Piqueras comparte su book más personal para agradecer el cariño recibido

MADRID, 30 (CHANCE)

Después de despedirse a lo grande de todos sus espectadores hace dos semanas, Pedro Piqueras ha compartido un 'book' de fotografías en su perfil de Instagram con el que muestra a todos sus seguidores lo mucho que esta disfrutando como jubilado de su tiempo libre.

El que fuera presentador de Informativos Telecinco ha compartido una imagen en la Sierra de Albarracín, demostrando que no quiere perder ni un solo minuto de su tiempo y que quedarse en casa no es una opción, para confesar a todos sus seguidores lo agradecido que esta por el cariño que ha recibido todos estos días de despedida.

"Hacía frío hoy en la Sierra de Albarracín. Era incapaz de sentir que estábamos bajo cero después del calor emocional de los días pasados. Gracias a todos los que me habéis mostrado tanto afecto. Me he sentido feliz y reconfortado. Un grandísimo abrazo" ha escrito en su perfil el periodista.

Su despedida, el pasado 21 de diciembre, fue de lo más comentada por la emoción con la que dijo adiós: "Cierro 51 años de profesión, entre el diario Pueblo, Radio Nacional, y 34 de esos años han sido en televisión. Aparecí por primera vez en televisión junto a Pilar Miró en TVE. Era el año 1988 y me quedé incrustado en la pantalla. Buenos años allí. Buenos años también en Antena 3, fueron 12 en total, y los últimos 18 han sido en esta casa, en Telecinco".

Manteniendo el tipo y la voz, Pedro confesaba que "ha llegado el momento de irse y de dar las gracias a los directivos de esta cadena y a mis compañeros, con los que he intentado hacer informativos basados en el respeto a los hechos y a las opiniones de los protagonistas" y así se despedía de todos sus seguidores.

Ahora, no nos cabe duda de que el presentador de televisión está aprovechando al máximo su tiempo y disfrutando de todos los seres queridos que le han apoyado cuando más lo ha necesitado en estos más de 50 años de carrera profesional intachable.