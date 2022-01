Pedro Ruiz, amigo de Rocío Jurado, nos muestra su opinión sobre el documental de Rocío Carrasco

MADRID, 22 (CHANCE)

Mucho se está hablando del documental de Rocío Carrasco en el que supuestamente homenajea a su madre... pero existen diversas opiniones al respecto, como por ejemplo la de la propia familia de la protagonista, que no está de acuerdo con la forma que está teniendo la hija de la artista en 'homenajear' a su madre.

Europa Press Reportajes ha conseguido hablar en exclusiva con Pedro Ruíz, gran amigo de Rocío Jurado y nos ha mostrado su opinión sobre lo que está pasando con su familia: "Yo creo que es un circo mediático, cuyos responsables no voy a nombrar". Una observación que escapa de lo que habitualmente estamos acostumbrados a escuchar, pero que refleja lo que mucha gente piensa de este segundo documental que próximamente vamos a ver en televisión.

El escritor y presentador piensa mucho en ella y en lo qué opinaría de esta situación: "A veces pienso, qué pensaría de lo que está pasando y me guardo la opinión. No sé si a ella le gustaría que la llamaran 'la más grande', seguramente lo era, pero tenía un punto de humildad que contrastaba mucho con esas grandilocuencias".

Mucho se ha hablado de los diarios de Rocío Jurado y Pedro Ruiz cree que: "Yo no tengo nada que decir porque nunca me lo contó. Creo que una charla dijo algo parecido a eso, pero no lo recuerdo bien". Y es que después de saber que este segundo documental no tendrá nada que ver con los diarios que, en principio protagonizarían la docuserie, parece que todavía siguen dando de qué hablar.,

El periodista también ha tenido un recuerdo para Antonio Resines quien permanece ingresado tras contagiarse de Covid y le ha mandado su deseo de pronta recuperación: "Le deseo desde aquí verlo lo mejor posible. Antonio es un tipo que cuando lo ves, te alegras y quiero alegrarme pronto viéndole".