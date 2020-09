Pedro Ruiz manda un mensaje a todos los políticos por su gestión de la pandemia del Covid-19

MADRID, 30 (CHANCE)

Pedro Ruiz manda un mensaje a los políticos por la mala gestión de la pandemia: "Creo que estos irresponsables que dirigen el planeta, ya no digo España, que también, han cogido el mantel de la convivencia. Y tirando del mantel cada uno para su lado, por su interés, con la única comisión que quieren que es el egoísmo de partido, que quizás es la única comisión que quieren. Tirando unos de aquí y otros de aquí van a romper con el mantel en el que vivimos todos. Esto va a ser culpa de ellos y no va a ser culpa de la gente. Los que tiran del mantel son ustedes, los que dirigen. Nosotros no. Nosotros aguantamos lo que ustedes hacen y lo están haciendo muy mal".

El actor nos cuenta cómo surge '[email protected], reir nos cura', su última obra teatral: "Había escrito como cuarenta o cincuenta interpretaciones con monólogos. Yo no soy monologuista, intento ser un artista y creo que lo soy, y en vista de cómo venía esto dos proyectos anteriores me parecieron que no eran muy adecuados para este momento. Me dije no, toca reír y toca divertirnos". El artista anima a la gente a ir al teatro en estos momentos de incertidumbre: "Se trata de decir estamos y pueden venir. ¿Qué vienen menos? pues lo seguiremos haciendo porque no podemos perder la costumbre".

Pedro Ruiz interpreta a quince personajes en su última obra y hace un tributo a varios artistas: "Pues son quince personajes inventados que juntos formarían un retablo de lo locos que estamos todos. Porque el que no sabe que está loco de vez en cuando es que está loco siempre. Hay observadores internacionales de guerra, hay niñas pijas que no tienen muy claro lo de la inmigración, hay curas que confiesan pidiendo un poco de más carne al que se confiesa porque se aburre, hay cantantes... hay muchos temas. Y luego hay tributos a tres personajes del mundo del teatro español, a cuatro mejor dicho porque incluyo también a Sara Montiel a quién dirigí en el último espectáculo que hizo y tengo una anécdota muy divertida que explico. Los tributos son a Fernando Fernán Gómez, José Luis López Vázquez y Luis escobar que me son muy útiles, aparte de que los conocí y trabajé con ellos, para hablar de tres temas concretos".