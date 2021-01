Pedro Ruiz sale en defensa de Isabel Gemio tras la polémica con María Teresa Campos

MADRID, 20 (CHANCE)

Si algo tiene claro Pedro Ruiz es que el humor es algo que no debemos perder y, en su afán por hacernos reír, el veterano intérprete estrena su nueva obra, "Locos. Reír nos cura", en el madrileño Teatro Marquina. Un espectáculo lleno de talento en el que el showman se mete en la piel de más de 20 personajes con los que promete hacernos pasar un buen rato.

Muy amigo de Isabel Gemio, Pedro ha salido en defensa de la presentadora tras la polémica creada por su comentada entrevista a María Teresa Campos, y denuncia una campaña de desprestgio en los medios de comunicación en contra de la periodista extremeña.

- CHANCE: Locos, reír nos cura. Qué podemos ver.

- PEDRO: Si la gente sale de casa y se quita las telarañas, aquí hay una sauna para que por los poros de la risa nos salga la concentración de desazones que tenemos dentro. En este espectáculo me divierto verdaderamente, digo cosas que yo no diría y son ellos los que tienen a culpa. Hicimos 12 funciones en Madrid en un momento peor que este, hicimos 12 ensayos en el Infanta Isabel, el primer estreno es este, no se pudo invitar a nadie. La obra es empática, divertida. Para el estreno hemos invitado a muchas personas de los partidos políticos y a gente de muchos medios, me gustaría recuperar el ambiente de la transición, dónde todos íbamos a los sitios sin preguntar de qué partido es pepito, es gay, casado, soltero... El estreno arranca con un rotulo que pone todos tenemos cosas en común y cada uno su pequeña locura. Que venga Massiel y esté sentado al lado de Monedero o el Cordobés es una cosa de la transición que hemos perdido, no soy quien, para recuperarla, pero por mí que no quede.

- CH: ¿Qué personajes vamos a ver?

- PEDRO: He elegido tres personajes para hacerles un tributo, en la voz de Fernán Gómez con el que trabajé cabe un discurso que en mi boca no, en la López Vázquez también y en la de Luis Escobar hay un guio bonito. Otros personajes son típicos y componen un abanico para todos los públicos, como todo es muy breve hay un retablo que te deja un buen sabor, dices durante un rato me he olvidado de mí. Yo me estoy divirtiendo mucho haciéndolo.

- CH: ¿Crees que el rey emérito hico bien en irse?

- PEDRO: Yo no le di ningún consejo. Entre la monarquía y la república habrá las diferencias de fondo que hay, pero me parece que el Rey o el presidente de la republica si no son honrados no son demócratas. La democracia se define en una sola palabra, honradez. Si eres honrado, ya eres demócrata lo cual no quiere decir que siendo demócrata seas honrado. La honradez es la democracia y sin honradez no hay democracia jamás, la democracia es algo que nunca se ha puesto en práctica en ningún país, las democracias se convierten en las dictaduras del dinero.

- CH: Estos días has defendido a Isabel Gemio en las redes, como entrevistador y entrevistado, crees que la entrevista fue adecuada.

- PEDRO: En este tipo de temas personas que se convierten en un espectáculo el ataque o la denigración de una persona no me meto, esos territorios no los piso. Yo lo soluciono diciendo, soy amigo de Isabel, le tengo un gran afecto, le admiro y no solo en su caso, en los casos de los que son abofeteados o lapidados gratuitamente para un negocio que está por encima de la ética no colaboro. No tengo nada contra nadie, la gran dictadura que vivimos ahora es que si no eres 'políticamente correcto' te despiden. El miedo mueve el mundo y lo detiene, si te van a quitar el sueldo cuplés ordenes que no te gustarían. La televisión está funcionando con la dictadura del pinganillo, no me verás nunca en un programa así.

- CH: La gente que se aprovecha de esto y se ha sumado al carro para criticarla.

- PEDRO: Alguien mucho más importante que nosotros dijo 'el que esté libre de culpa que tire la primera piedra'.

- CH: ¿Cómo está ella?

- PEDRO: Yo de eso no hablo.