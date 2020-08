Pekín afirma que defenderá los intereses de las empresas chinas ante las presiones de EEUU a TikTok

PEKÍN, 20 (EUROPA PRESS)

China considera que las acusaciones de Estados Unidos a empresas chinas como TikTok, propiedad de ByteDance, aludiendo a un presunto riesgo para la seguridad nacional "carecen de base fáctica o jurídica" y violan los principios de la economía de mercado ante lo que Pekín ha expresado su disposición para defender los intereses legítimos de las empresas chinas.

El Ministerio de Comercio de China ha lamentado que desde hace tiempo, Estados Unidos haya recurrido a la 'seguridad nacional' y la 'emergencia nacional' como razones para restringir o incluso prohibir que empresas chinas realicen inversiones y actividades comerciales normales en el país imponiendo vetos a transacciones con empresas chinas por razones no justificadas.

"No existe una base fáctica o jurídica, lo que daña gravemente los derechos e intereses legítimos de las empresas y viola gravemente los principios básicos de la economía de mercado. Esto no es bueno para China, no es bueno para Estados Unidos y no es bueno para el mundo entero", ha señalado en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Comercio, Gao Feng.

En este sentido, el funcionario chino ha advertido de que las medidas adoptadas por Washington afectarán a la confianza de los inversores a la hora de invertir en Estados Unidos y ha señalado que China se opone firmemente al uso político y la generalización de la revisión por razones de seguridad nacional de las inversiones.

"El Gobierno chino está decidido a salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas nacionales", ha afirmado.

De este modo, el portavoz del Ministerio ha instado a Estados Unidos a que abandone sus malas prácticas, detenga la represión injustificada de las empresas chinas y trabaje hacia la cooperación económica y comercial entre China y Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado 14 de agosto una orden ejecutiva en la que se aprobaba un plazo de 90 días para que ByteDance acabe con sus operaciones en el país y se deshaga de los datos. Trump acusa a la aplicación de exponer a los estadounidenses al riesgo de robo de datos o de propaganda por parte de la compañía de origen chino.

Con anterioridad, el mandatario estadounidense había firmado una orden ejecutiva para prohibir en un plazo de 45 días hacer negocios con WeChat, empresa de servicios de mensajería de la compañía china Tencent, así como con el dueño de TikTok. Estas presiones se suman a las ejercidas contra las actividades del fabricante de equipos de telecomunicaciones Huawei.