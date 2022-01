Pelayo Díaz, año nuevo, vida nueva, pero sin ganas de enamorarse tras su separación de Andy McDougall

MADRID, 4 (CHANCE)

Aunque el 2021 no ha acabado del todo bien para Pelayo Díaz tras conocerse su sorprendente separación matrimonial de Andy McDougall tras tres años de amor en los que parecían la pareja perfecta, el estilista ha comenzado el año de la mejor forma posible disfrutando de su soltería y sus amistades más cercanas.

Sin ganas de rehacer su vida sentimental por el momento y confesando que siempre querrá a su exmarido aunque su relación no haya funcionado, el asturiano ha dado la bienvenida a 2022 compartiendo risas y confidencias con un amigo - "solo un amigo", ha dejado claro - en la terraza de uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid.

¿Su deseo para este año nuevo? Simplemente "salud que es lo más importante", porque lo demás vendrá solo y porque enamorarse no entra ahora mismo en sus planes. Con numerosos proyectos profesionales y todavía sin fuerzas para hablar de su reciente separación de Andy - en la que no hubo terceras personas sino un desgaste en la relación - Pelayo confiesa que no está en su mejor momento con un "no sé que decirte, la verdad" cuando le preguntamos cómo se encuentra. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!