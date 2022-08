Pelayo Díaz y Esther Cañadas presumen de amistad y disfrutan de una agradable noche de verano en Madrid

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Esther Cañadas y Pelayo Díaz han aprovechado una de las noches del verano para salir a cenar por la capital. El influencer y la modelo, que son amigos desde hace tiempo, han compartido una velada de confidencias.

Esther, muy discreta con su vida privada tan solo nos cuenta que "todo genial" en su vida aunque no confirma nada de su vida sentimental. Mientras Pelayo, sí afirma de nuevo que está enamorado: "Ya me veréis por ahí, que ya sabéis que yo no me escondo".

El influencer ha querido recalcar la amistad tan especial que tiene con la modelo: "Una suerte tener un amiga como ella". También ha reafirmado la buena relación que mantiene con su ex, Andy McDougall.

El pasado mes de junio, Pelayo hizo oficial su relación con Gal Marom en los Influencer International Awards. Ambos publicaron varias historias en Instagram, dando así un gran paso en su historia de amor.