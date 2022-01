Pelayo Díaz nos cuenta cómo está llevando la separación con Andy McDougall

MADRID, 26 (CHANCE)

Pelayo Díaz y Andy McDougall anunciaban su separación hace tres meses, una noticia que nos dejaba impactados porque no esperábamos que el amor se acabara para estos dos tortolitos que un día nos enamoraron el corazón. Tres años de relación que les convirtieron en una de las parejas más seguidas en redes sociales y ahora, todo ha cambiado para ambos.

Hemos podido hablar con Pelayo y nos ha confesado que tiene buena relación con Andy, de hecho, hoy han estado juntos: "Si, hoy ha estado tomando café en mi casa. Ha venido a sacar el perro, estamos súper bien. Está bien que nos podamos llamar, luego hemos paseado juntos al perro. Hay muy buen recuerdo y aún hacemos eso juntos".

Pelayo nos ha asegura también que está poniendo de su parte y se está preocupando en cómo está Andy, porque no quiere que lo pase mal: "Ahora que hay tantas separaciones, parece que se ha puesto de moda el separarse. Yo estoy poniendo mucha atención en cómo lo lleva cada uno. Cuando las parejas se llevan bien, es súper bonito".

Eso sí, Pelayo no quiere hablar de la separación de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin: "No quiero hablar de los temas de actualidad, pero igual ellos lo hablaron. Cuando nosotros estábamos mal nadie lo sabía. Nunca sabemos los términos de la gente, que igual son más moderna de lo que nos podemos imaginar. Igual dentro de la Casa Real las personas tienen un concepto de pareja más moderno de lo que nos podemos imaginar"

En cuanto a si hay posibilidades a que retomen su relación, el modelo se sincera como nunca: "No, no creo. Estamos tan bien... Creo que los dos somos mucho más felices ahora. No discutimos, estamos de buen humor... me da miedo el momento en que uno de los dos tenga que comunicar... Eso lo he pensado y me da como un poco de pánico. Creo que lo llevaremos bien"

Pelayo está viviendo un momento controvertido, pero si se enamora, parece que no le va a decir que 'no' al amor: "Eso no lo decide uno. Si pasa, yo genial. El amor es una buena noticia. Estar enamorado y tener una ilusión, ves el mundo de otra manera. Con el amor uno vuelve a nacer. Si me pasa a mí o Andy, está bien".